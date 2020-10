Fietser overlijdt na botsing met container zonder vergunning: geen strafrechtelijke vervolging

De 27-jarige man werd bij de container op straat aangetroffen. vergroot

De bewoner van de Heiweg in Vught die illegaal een bouwcontainer in een groenstrook zette waartegen een mountainbiker zich doodreed, wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Dat meldt de politie. De 27-jarige fietser uit Vught overleed maandag nadat hij vorige maand tegen de container was gereden. "Nabestaanden kunnen een civiele procedure starten", zegt een politiewoordvoerder.

De gemeente bevestigt dat er geen vergunning was aangevraagd en dat dat wel had gemoeten. "Het is een heel triest verhaal", zeggen advocaat Richard Laatsman en de gemeentewoordvoerder.

Het is 23 september, iets voor halfnegen 's avonds. Er wordt een bewusteloze man gevonden bij een container aan de Heiweg in Vught. Naast hem ligt een mountainbike. Het heeft er alle schijn van dat de man tegen de container is gefietst. Met ernstige verwondingen wordt de 27-jarige man naar het ziekenhuis gebracht. Na anderhalve week in het ziekenhuis bezwijkt hij aan zijn verwondingen.

Geen vergunning

Voor de container was geen vergunning aangevraagd, zo bevestigt de gemeente. Kortom: de bouwbak mocht er eigenlijk niet staan. In de meeste Brabantse gemeenten moet je een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een container op openbare grond. "Dus ook als die container op een parkeervak, een groenstrook of op een stuk weg staat", legt de gemeentewoordvoerder uit. In dit geval stond de container op een groenstrook.

De container is geplaatst in opdracht van de bewoner van het aangrenzende pand. "De boete voor het plaatsen voor een container zonder vergunning is afhankelijk van de situatie. Leidt de container ergens tot een gevaarlijke situatie, dan zal de gemeente eisen dat de container per direct verwijderen. Staat de container op een veilige locatie, dan vraagt de gemeente dezelfde dag nog een vergunning aan te vragen", zegt de gemeentewoordvoerder.

De gemeente heeft moeite met het begrip 'illegale container'. "Dat klinkt crimineel, alsof het doelbewust is gedaan. Dat gebeurt helaas vaker dat containers geplaatst worden zonder vergunning, vaak uit onwetendheid." Precieze cijfers die aan moeten tonen hoe vaak dat voorkomt, zijn er niet.

'Alleen maar slachtoffers'

Advocaat Richard Laatsman, die regelmatig civiele zaken voert, is ontdaan. "Dit verhaal kent alleen maar slachtoffers", stelt de advocaat. "Die bewoner heeft die container daar niet neergezet met het plan een ongeluk te veroorzaken. Laat staan een dodelijk ongeluk. Voor nabestaanden is het pijnlijk dat hun zoon, broer of geliefde is overleden na een botsing met een container waarvoor geen toestemming was verleend."

Laatsman denkt dan ook 'dat er wel een civiele zaak in zit'. "Je kunt dan een schadevergoeding eisen. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer. Had hij werk? Was hij getrouwd? Enzovoort. Ook zal een rechter kijken naar het eigen aandeel van de fietser. Reed hij gevaarlijk? Had hij verlichting? En nog meer van dat soort vaak pijnlijke vragen."

"Vaak zien nabestaanden door dit trage en moeilijke traject af van zo'n zaak", vervolgt de ervaren raadsman. "Bovendien zijn de schadevergoedingen in Nederland altijd relatief laag als je dat vergelijkt met Amerika."

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog steeds onderzocht. Het is niet de eerste keer dat er iemand tegen een container botst en gewond raakt. Een jaar geleden gebeurde dat in Bergen op Zoom. Ook daar stond een container waar geen vergunning voor was aangevraagd. De bewoner daar kreeg een boete.

