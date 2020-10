Sneltest laat het hart van de festivalbranche nog niet sneller kloppen

Johan Dortmans. vergroot

Met een sneltest weet je straks binnen een kwartier of je besmet bent met het coronavirus. Dat opent de deur voor organisatoren van festivals en concerten. Toch is festivalorganisator Johan Dortmans sceptisch.

Malini Witlox Geschreven door

Hij spreekt namens Front of House, waar de samenwerkende grote Brabantse dancefestivals in verenigd zijn.

“Je zou er positief naar kunnen kijken. Het gaf even een sprankje hoop, maar in de praktijk zijn we er nog lang niet. Ik ben bang dat Den Haag allerlei aanvullende maatregelen gaat stellen, waardoor het nog steeds niet rendabel is om een festival te organiseren.”

Puur visueel ziet Dortmans het wel voor zich. Op de meeste festivalterreinen is genoeg plek voor een teststraat. Links een bufferzone voor de tests, rechts een wachtkamer waar je op de uitslag wacht. Is die in orde, dan krijg je een papiertje en mag je het festivalterrein op.

Dramatisch

“Er zijn al landen waar festivals doorgaan, bijvoorbeeld in China. Het kan perspectief bieden. Maar dan moet je wel 40.000 bezoekers toestaan om het rendabel te houden.” Hij vreest dat de overheid dat nog niet laat gebeuren.

“De vlag gaat nog niet uit. Het is dramatisch. De evenementenbranche staat nu al acht maanden stil en er is ook geen perspectief dat het beter gaat. We kunnen alleen maar wachten op een ander standpunt van de overheid.”

