Sneltest is net een zwangerschapstest, maar je moet wel gewoon naar de teststraat

Er is goed nieuws in de strijd tegen het coronavirus: een sneltest om het virus op te sporen, blijkt net zo goed te werken als de zogenaamde PCR-testen die nu door de GGD’s in de teststraten worden gebruikt. Het heeft wel wat weg van een zwangerschapstest: binnen een kwartier weet je de uitslag. En dat biedt perspectief: Kunnen we toch nog carnavallen met alle negatief geteste mensen, of weer een festival organiseren waarbij je even aan de deur getest wordt?

Dat enthousiasme moet arts-microbioloog Jan Kluytmans meteen temperen. Hoewel hij erg positief is over de ontwikkelde sneltest, lopen we met carnaval toch echt te hard van stapel, denk hij. “We zijn écht enthousiast, maar we gaan nu eerst zorgen dat het in de teststraten sneller loopt.”

Er moeten nog wel wat stappen gezet worden, voordat deze sneltest op grote schaal voor iedereen beschikbaar is, zegt Kluytmans. “Kijk, de eerste resultaten zijn heel goed. Je ziet bij mensen die minder dan een week klachten hebben, dat de uitslag van de sneltest heel goed overeenkomt met de uitslag van de PCR-test in de teststraat van de GGD.”

Eerst invoeren op teststraten

Nu wordt de sneltest eerst ‘ingebouwd’ in de teststraat van de GGD. Later deze maand moet de test in gebruik zijn bij de teststraat aan de Langendijk in Breda. "Met de gewone PCR-test op de achtergrond”, zo legt Kluytmans uit. “Om te zien wat de test wel kan en wat niet.” En dat is al een mooie stap, vindt ook Esther Lodder van de GGD. “We gaan dan kijken hoe het werkt in de praktijk. Het is dan niet de bedoeling dat auto’s al direct blijven wachten, maar ze krijgen wel zo snel mogelijk daarna de uitslag.”

Vervolgens moet de sneltest ook in andere teststraten worden ingevoerd, legt Lodder uit. Het moet ervoor zorgen dat de wachttijden bij teststraten naar beneden gaan en ook er ook niet zo lang meer op de uitslag van een coronatest hoeft te worden gewacht.

Eén of twee streepjes

Pas als dat gelukt is én als de sneltesten op grote schaal beschikbaar blijven, kunnen we wellicht zelf thuis gaan testen, zegt Kluytmans. En dat is nog geen vanzelfsprekendheid. "Overal is schaarste," zegt Kluytmans, "bij de PCR-testen, mondmaskers, het medicijn remdesivir. Dat krijg je als de hele wereld dit tegelijk gaat gebruiken."

En dan is er nog het testen zelf. Het lijkt een beetje op een zwangerschaptest, vertelt hij. “Je neemt een keelswab en stopt dat in een buisje met vloeistof.” Op het testdoosje verschijnen dan één of twee streepjes. “Als je weet hoe je het zelf moet doen, dan is het niet zo moeilijk.” De truc zit hem in de juiste afname van de keelswab. Lodder: "Als mensen dit thuis gaan doen, moeten ze ook zélf die test afnemen."

De tijd van op grote schaal thuis testen of bij de ingang van een carnavalskroeg, is er dus nog niet. Voor een coronatest zullen we voorlopig nog gewoon naar een teststraat van de GGD moeten.

