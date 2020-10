Historisch pand Den Bosch vereeuwigd als KLM-miniatuurhuisje

Het nieuwe KLM-huisje (beeld: gemeente Den Bosch/KLM). De Moriaan in Den Bosch (foto: Google StreetView). Volgende Vorige vergroot 1/2 Het nieuwe KLM-huisje (beeld: gemeente Den Bosch/KLM).

De Moriaan aan de Bossche Markt is vereeuwigd in de bekende KLM-collectie met miniatuurhuisjes. Het is nummer 101 in een Delfts blauw-collectie die de luchtvaartmaatschappij al sinds 1952 gevuld met jenever uitdeelt aan klanten in de businessclass.

Het 800 jaar oude Bossche handelshuis wordt beschouwd als een van de oudste bakstenen huizen in Nederland. Het pand werd bewoond door belangrijke Bossche families. Nu zit de VVV in het pand.

Sinds 1994 loopt het aantal huisjes synchroon met de leeftijd van KLM. Sindsdien wordt ieder jaar op of rondom KLMs verjaardag op 7 oktober een nieuw exemplaar aan de collectie toegevoegd. Vorig jaar was de eer aan Paleis Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

'Tradities'

KLM verkeert in zwaar weer door de coronacrisis en heeft miljarden steun van de overheid. "Juist in tijden van crisis is het belangrijk om aan mooie KLM-tradities vast te houden", meent KLM-topman Pieter Elbers. "Voor onze loyale klanten staan de huisjes symbool voor hun band met KLM en die willen we koesteren en behouden. We hebben dan ook niet getwijfeld of huisje 101 er wel moest komen."

De gemeente Den Bosch stelt 'trots te zijn op de uitverkiezing van De Moriaan'.

