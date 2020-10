PSV boekt 1,6 miljoen euro winst dankzij transfers

PSV heeft voor het negende jaar op rij winst gemaakt. De voetbalclub uit Eindhoven hield 1,6 miljoen euro over aan het afgelopen seizoen. Dat kwam vooral dankzij de transfers van onder anderen Hirving Lozano naar Napoli, Steven Bergwijn naar Tottenham Hotspur en Gastón Pereiro naar Cagliari.

PSV had in het seizoen 2019-2020, waarin de competitie al in maart werd afgebroken vanwege het coronavirus, een omzet van 75 miljoen euro. Daar stond 82 miljoen aan kosten tegenover. PSV maakte daarbij ook extra kosten, zoals het ontslag van trainer Mark van Bommel en andere veranderingen in de trainersstaf.