6 spelers van NAC positief getest op corona, duel tegen De Graafschap gaat niet door

Zes spelers van de selectie van NAC Breda zijn positief getest op corona. Deze spelers, de rest van de ploeg en een medewerker moeten in thuisquarantaine. De uitwedstrijd vrijdag tegen De Graafschap is daarom afgelast.

Na RKC Waalwijk en FC Den Bosch is er nu ook een duel van NAC afgelast vanwege coronagevallen. De ploeg uit Breda zou vrijdagavond in Doetinchem de topper spelen tegen De Graafschap.

‘’Wij zijn erg verrast door de positieve testen", zegt NAC-directeur Mattijs Manders. "Al geruime tijd is de norm op kantoor om zoveel mogelijk thuis te werken en alle protocollen strikt na te leven. Ook op het trainingscomplex volgen wij strikt de regelgeving. Zo komen er alleen geteste personen op het complex, dienen leveranciers zich aan te melden en mondkapjes te dragen en mengt niemand zich in de groep. Wij steken met de gehele organisatie veel tijd in het opstellen en verder aanscherpen van de protocollen. Het virus laat zien dat het hard om zich heen kan slaan op het moment dat je het niet verwacht."