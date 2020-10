'Dit kan niet beter', trainer Maurice Steijn dik tevreden over bliksemstart van koploper NAC Breda

Trainer Maurice Steijn, toen hij nog wel bij een wedstrijd van NAC mocht zijn (foto: archief). vergroot

Iedere trainer begint met bepaalde verwachtingen aan een nieuw seizoen. Maar dat NAC Breda na zes gewonnen wedstrijden en een overtuigend doelsaldo de ranglijst zou aanvoeren in de Keuken Kampioen Divisie, daar kon de nieuwbakken trainer Maurice Steijn alleen maar van dromen. “Dit kan niet beter.”

“Er moest veel gebeuren voordat we aan het nieuwe seizoen konden beginnen. Ben zelfs teruggekomen van vakantie, omdat we het nodige wilden veranderen. Zo moesten de spelers die we op het oog hadden, nog worden aangetrokken om tot de meest ideale samenstelling van de selectie te komen”, vertelt Steijn zondag Zuidtribune, het sportprogramma van Omroep Brabant.

'Juiste spelers en maximale score'

“Dat deze ontwikkeling in de beginfase ten koste zou kunnen gaan van puntenverlies, dat calculeer je in. Mits je later in het seizoen op topsterkte bent. Maar nu is beide het geval: we hebben de juiste spelers en na zes speelronden de maximale score.”

Viermaal werd zelfs gewonnen van een beloftenteam van een club uit de eredivisie, waarbij vooral werd uitgehaald tegen Jong AZ (6-1) en Jong Ajax (4-0). “De jongens doen het hartstikke goed”, vertelt de trotse Steijn. “Ongeacht tegen welke ploeg laten ze zien dat we kandidaat zijn om mee te doen om promotie naar de eredivisie. Dat blijkt wel uit het aantal punten, de achttien treffers die we maken en de slechts drie die we tegen hebben gekregen. Verder ben ik er tevreden over dat we slechts driemaal een gele kaart hebben opgelopen. Er staat gewoon een heel goed collectief.”

Duels met concurrenten

NAC zal het de komende weken nodig hebben. Achtereenvolgens De Graafschap, Cambuur, Almere City en NEC staan dan voor de deur. En laat dat vier van de concurrenten zijn voor (rechtstreekse) promotie. “Eigenlijk is die zware reeks tegen Jong Ajax al begonnen, maar het is een feit dat het allemaal ploegen zijn die hetzelfde doel hebben. Die ook over veel ervaring beschikken en fysiek wat in huis hebben. Mooie wedstrijden om je te meten.”

Steijn was er vrijdag overigens niet bij, toen NAC zijn zesde zege boekte. Niet uit solidariteit met de toeschouwers, die, zoals bij elke sportwedstrijd deze weken, moesten thuisblijven. Wel, omdat één van zijn kinderen corona heeft opgelopen. Op een school in Den Haag, denkt de oefenmeester. “Als gezin moet je dan ook in thuisquarantaine blijven. Inmiddels ben ik een eerste keer getest, negatief. Morgen volgt een tweede. Afhankelijk daarvan ga ik in overleg met de dokter, maar als ik de zekerheid heb dat we alles makkelijk gaan winnen, dan blijf ik het hele seizoen thuis”, zegt Steijn gekscherend.

Kaj de Rooij ook meer naar Doetinchem?

Mogelijk zit hij vrijdag dus weer op de bank, in het stadion van De Graafschap, om met de geelzwarten een nieuwe stap te zetten naar de eerste periodetitel. Of Kaj de Rooij er in Doetinchem ook bij zal zijn? De Breda club is al weken aan het onderhandelen met FC Eindhoven, de werkgever van de talentvolle aanvaller, om hem over te nemen.

Steijn, ineens wat minder openhartig: “Ik weet niet of hij er dan bij zal zijn. Daar doe ik geen uitspraken over. Het gaat voor ons wel de goede kant op, dat is een ding dat zeker is.”

