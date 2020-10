Drugs en pistolen gevonden in kratten met potgrond

Drugschemicaliën gevonden op 27 juni (foto: politie). vergroot

Een lading drugs en wapens die in maart werd onderschept onderweg naar Engeland, was afkomstig uit Uden. Dat is duidelijk geworden op een tussentijdse rechtszaak over de smokkel in Den Bosch.

Eind maart reed een vrachtwagen met potgrond vanuit een opslagbedrijf in Uden naar Hoek van Holland om daar de boot op te gaan. De truck maakte een stop in de havenplaats. Daar controleerde de douane de exportlading.

Tussen de kratten met potgrond vonden de ambtenaren ook een krat met 21 pistolen en een revolver. En er zat ook vijf kilo heroïne in verstopt.

Het begon met een drugsdumping

De politie was al een tijdje bezig met het netwerk dat hier vermoedelijk achter zat. Het onderzoek was waarschijnlijk een paar maanden eerder begonnen met iets ‘kleins’, zoals zo vaak. In dit geval een drugsdumping op de rondweg van Uden. Het spoor leidde naar verluidt naar een opslagbedrijf in het dorp.

De politie had op 27 maart genoeg bewijs en deed een inval. In het pand en in een vrachtwagen vond ze bijna 20.000 liter aan chemicaliën voor de productie van synthetische drugs en nog eens 8000 kilo aan caustic soda, ook een grondstof voor drugs. En ook nog eens duizenden amfetaminepillen.

5000 xtc-pillen per uur

Het onderzoek leidde vervolgens naar een tabletteermachine in Waalwijk. Het apparaat kon 5000 xtc-pillen per uur maken. Er lagen ook stempels, kleurmiddel en vulmiddel: goed voor honderdduizenden pillen.

Drie maanden later volgden nog meer invallen in Uden maar ook in Schaijk, Tilburg en Gelderland. Zeven mensen werden gearresteerd. De hoofdverdachten zijn mannen uit Tilburg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door vier eenheden: de twee Brabantse politiekorpsen, het korps van Oost-Nederland en de landelijke eenheid. Het proces over dit drugs- en wapennetwerk begint op zijn vroegst in het voorjaar.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.