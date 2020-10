De laatste rit van deze 88 jaar oude treinwagon eindigt in het Spoorpark in Tilburg

De treinwagon komt aan bij Spoorpark Tilburg (foto: Jan Peels). vergroot

Ze hebben er bijna drie jaar op moeten wachten, maar donderdag kreeg het Spoorpark Tilburg eindelijk zijn eigen treinwagon. En daarmee gaat de droom van het Spoorpark en Stadscamping Tilburg in vervulling.

De saneringswerkzaamheden aan het rijtuig begonnen in juni. Asbest en Chroom-6 werden verwijderd en het plaatwerk is hersteld. Het dak is waterdicht gemaakt en het rijtuig is geschilderd in de originele groene kleur.

Blokkendoos uit 1932

Het rijtuig dat nu op het Spoorpark staat, is in 1932 gebouwd en maakte deel uit van de laatst gebouwde serie ‘Blokkendoos’-rijtuigen. Aan de uiteinden van het rijtuig zaten vouwbalgen waardoor reizigers konden overstappen naar het volgende rijtuig. Met een lengte van 19,8 meter en een gewicht van 63 ton staat er een echt zwaargewicht in het Spoorpark.

Oorspronkelijk bood het derdeklasserijtuig plek aan 88 passagiers. In de Tweede Wereldoorlog kwam het in Duitsland terecht en liep het flinke schade op. Na de oorlog werd de schade hersteld en vanaf eind jaren ’50 werd het rijtuig, grondig verbouwd, onderdeel uit van het NS-materieel.

Van Stoomtrein Goes-Borsele naar Tilburg

In 1978 kwam het rijtuig in dienst bij de SGB (Stoomtrein Goes-Borsele). De SGB voorzag het rijtuig van een bar, houten banken, tafeltjes en een verkooppunt voor souvenirs en werd het ingezet als restauratierijtuig.

In september 2014 kwam het rijtuig naar Tilburg waar het een plek kreeg in de polygonale loods in de Spoorzone. Daar heeft het dienst gedaan voor verschillende culturele activiteiten. In 2016 werd het rijtuig verplaatst naar een stuk spoor nabij het station. Daar werd het ‘gekraakt’ door daklozen en werden er meerdere vernielingen aangericht. In 2017 maakte Stadscamping Tilburg bekend dat ze het object graag in gebruik willen nemen op de nieuwe camping in het Spoorpark.

Bijna te hoog

Ruim drie jaar later maakte het rijtuig zijn laatste ritje. Niet over het spoor maar door de lucht en over de weg. Het was nog even spannend toen het konvooi onder het spoorviaduct bij de Gasthuisring door moest.

Kijk hier het laatste ritje van de wagon door Tilburg:

