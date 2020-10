Zo oefenen stewardessen in opleiding met de nieuwe vliegtuigsimulator bij Eindhoven Airport

Studenten oefenen in de vliegtuigsimulator ook rampscenario's. vergroot

Oefenen in de praktijk, maar dan veilig aan de grond. Stewards, stewardessen en grondpersoneel in opleiding kunnen sinds kort oefenen met een heuse vliegtuigsimulator. In de nieuwe praktijkruimte van het Summa College, pal tegenover de terminal van Eindhoven Airport, kan een vlucht bijna compleet worden nagebootst.

Het lijkt levensecht: van het serveren van een drankje tot een evacuatie bij een brand. En met een druk op de knop is de oefenruimte binnen een mum van tijd gevuld met rook. Acteurs vervullen regelmatig de rol van passagier. Om de ervaring zo realistisch mogelijk te maken.

"Het is net alsof je in een echt vliegtuig zit."

De vliegtuigcabine is een kopie van de Airbus A330. ''We willen een vlucht zo goed mogelijk nabootsen. Je wil de studenten eigenlijk het gevoel geven dat je echt in een vliegtuig staat. Zo creëren we het beste leereffect'', vertelt luchtvaartdocent Soner Ciftci.

Max is een van de studenten die al les krijgt in de nieuwe omgeving. Hij is enthousiast: ''Het is heel realistisch. Het is net alsof je in een echt vliegtuig zit. Het is fijn om zo les te krijgen. Zo word je heel goed voorbereid.''

Zo wordt in de vliegtuigsimulator een brand nagebootst:

Wachten op privacy instellingen...

"De luchtvaart gaat altijd met pieken en dalen."

Jaarlijks melden 250 jongeren zich aan voor de opleiding. ''Jammer genoeg kunnen we maar 90 van toelaten'', vertelt de docent.

vergroot

Vanwege de wereldwijde coronapandemie gaat het op dit moment slecht met de luchtvaart. Toch hoeft dat volgens Ciftci geen problemen op te leveren voor deze studenten. "Het is een heel brede, dienstverlenende opleiding. Dus ze kunnen ook in een hotel gaan werken. De luchtvaart gaat altijd met pieken en dalen. Ik verwacht dat het in de toekomst zeker weer aan gaat trekken."

De simulator op de begane grond van parkeergarage P1 is een maand in gebruik genomen door de studenten. De bedoeling was dat de oefenruimte veel eerder klaar zou zijn. Maar doordat de parkeergarage ruim drie jaar geleden instortte, liep ook de bouw van de simulator flinke vertraging op.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.