Kerststal in de Sint Jan door corona eerder en langer open, maar wel vooraf reserveren

De kerststal in de Sint Jan in Den Bosch gaat dit jaar al op 4 december open en dat is heel wat eerder dan half december zoals gebruikelijk. De kerststal zal ook langer open blijven én (heel uitzonderlijk) ook 's avonds te bezoeken zijn. En dat allemaal door corona. “We willen er alles aan doen om een bezoek veilig te laten verlopen”, zegt plebaan Vincent Blom. “Dat betekent ook dat mensen moeten reserveren.”

Voor het eerst in de geschiedenis kunnen bezoekers niet meer spontaan een kijkje nemen bij de kerststal in de Bossche kathedraal. Er moet vooraf online worden gereserveerd. “Mensen moeten een dag en een tijdslot reserveren, dat hebben we zo afgesproken met de gemeente”, vertelt de priester van de Sint Jan. Een mondkapje wordt aanbevolen.

Vorig jaar bezochten ruim 80.000 mensen de kerststal, met lange rijen op de Parade als gevolg. Iets wat het kerkbestuur en de gemeente dit jaar absoluut willen voorkomen.

Dit jaar speelt Jozef een belangrijke rol in de kerststal. “De man die te lang een bijrol heeft gespeeld in het kerstverhaal, krijgt een hoofdrol’, vertelt bouwcoördinator Jack Kradolfer. Een hoofdrol voor Jozef is er gekomen op voorspraak van Paus Franciscus. De paus vindt dat de rol van Jozef te lang onderbelicht is gebleven.

De bouw van de kerststal is al in volle gang:

Corona heeft ook invloed op de inrichting van de kerststal. Voorheen liepen bezoekers via kronkelende paadjes door de opstelling. Nu zijn het ruime paden, met aan één kant een aaneenschakeling van taferelen van een reis die begint in Nazareth. Meest in het oog springend is de werkplaats van timmerman Jozef.

“Uiteraard is er ook een kerststal met Maria en Jozef”, vertelt Jack Kradolfer.”En nee, die hoeven geen mondkapje op, die hoeven geen afstand te houden. Toen niet en nu ook niet.”

