Gevaarlijke bocht in Tilburg waar meerdere ernstige ongelukken gebeurden wordt aangepast

Het aanleggen van ruwer asfalt, extra waarschuwingsborden en voor als het dan toch misgaat: een houten vangrails. Met deze maatregelen hoopt de gemeente Tilburg een einde te maken aan ernstige ongelukken op de Sweelincklaan. In een korte periode vlogen daar meerdere auto's uit de bocht. Bij één van die ongelukken kwam een 27-jarige man om het leven.

Het was niet de vraag of, maar hoe en wanneer de Sweelincklaan in Tilburg zou worden aangepast. De gemeente liet vorige week namelijk al weten de weg snel veiliger te willen maken. "We nemen de situatie erg serieus", was de boodschap van een woordvoerder toen. Inmiddels staan er extra verkeersborden en wordt het asfalt vrijdag ruwer gemaakt, zodat auto's minder gemakkelijk slippen.