Levensgevaarlijke bocht is het gesprek van de dag: 'Wij steken daar over met kinderwagens'

Woensdag vloog er opnieuw een auto uit de bocht (foto: Lindy van den Eenden).

In de buurtapp van Sweelincklaan in Tilburg wordt bijna alleen nog maar over de ongelukken gepraat die gebeuren in een gevaarlijke bocht van de straat. Woensdagmiddag was het opnieuw raak: een auto vloog uit de bocht en botste tegen een boom. Voor de buurtbewoners is de maat vol. Ze vinden het te gevaarlijk.

Janneke Bosch

Lindy van den Eenden woont er in de buurt en ging woensdagmiddag meteen even kijken toen er weer een ongeluk was gebeurd. “Er waren al veel mensen bij en het was gelukkig niet heel ernstig”, vertelt ze. Maar dat was vorige week wel anders. Een 27-jarige man kwam om het leven toen hij in diezelfde bocht tegen een boom reed. En een dag ervoor was een agente er al uit de bocht gevlogen.

Verschrikkelijk voor de slachtoffers natuurlijk, vindt Lindy. Maar de buurt is er ook ongerust door. “We steken daar over naar het park, met kinderwagens of de hond. Kinderen komen er langs om naar school te gaan. Het is gewoon een gevaarlijke plek.”

Extra knikje in de bocht

En het is niet alleen een kwestie van gewoon niet te hard rijden op die plek, vindt Lindsy. “Het is een bocht naar links, maar halverwege de bocht zit nog een soort extra knikje”, legt ze uit. “Daar gaat het het vaakst mis.” Het liefst zou ze zien dat er een vangrail wordt geplaatst om de omgeving te beschermen tegen auto’s die uit de bocht vliegen. En een bord waarop staat dat je nog maar met dertig kilometer per uur door de bocht mag.

Sinds het dodelijke ongeval heeft de gemeente overigens wel borden geplaatst. “Maar die staan ín de bocht en niet ervoor”, zegt Lindy. “Zo word je er nog niet voor gewaarschuwd.”

