Man zwaargewond bij bizar ongeluk in Breda

Een man is donderdagavond zwaargewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een paar palen aanreed op de Konijnenberg in Breda. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Janneke Bosch Geschreven door

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog een raadsel. Het was een eenzijdig ongeluk, er waren geen andere weggebruikers bij betrokken. De man raakte met zijn auto van de weg en botste tegen de palen aan. De auto raakte daarbij zo zwaar beschadigd dat de brandweer de man uit de auto moest knippen.

Ook een trauma-arts kwam naar de plek van het ongeluk. Hij heeft het slachtoffer in de ambulance naar het ziekenhuis begeleid. Hoe de man er nu aan toe is, is niet bekend.

