Man en vrouw gewond bij steekpartij in huis in Tilburg

Bij de steekpartij die donderdagavond plaatsvond in een huis aan de Marlestraat in Tilburg zijn twee mensen gewond geraakt. Het gaat om een 53-jarige man en een 22-jarige vrouw. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend.

Voor de man, die ernstig gewond raakte, werd een traumaheli opgeroepen. Hij is verzorgd en vervolgens in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, net zoals de vrouw.

De politie kon binnen een kwartier op de Burgemeester Letschertweg een verdachte aanhouden. Deze man, een 24-jarige Tilburger, is een bekende van de slachtoffers. Hij is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet. De politie onderzoekt wat zich precies in het huis heeft afgespeeld, maar liet eerder al weten rekening te houden met een ruzie in de relatiesfeer.