Zoon zou zijn moeder (83) hebben gedood nadat ze hem uit haar testament schrapte: 12 jaar cel geëist

Een 58-jarige man die zijn 83-jarige moeder zou hebben gedood in haar huis in Rosmalen, heeft vrijdagmiddag 12 jaar cel horen eisen. "Het ultieme verraad", zo noemde de officier van justitie het in de rechtbank in Den Bosch. Volgens de officier van justitie was de man boos omdat ze hem uit haar testament had geschrapt. De verdachte ontkent.

De 83-jarige vrouw werd in februari gevonden in haar woning in een appartementencomplex in Rosmalen. Haar zoon was daar ook en werd aangehouden.

Rien P. zegt niet meer precies te weten wat er is gebeurd. De verdachte zegt dat hij een gezellige avond had met zijn moeder. Gedurende de avond zou hij sigaren zijn gaan halen uit zijn auto. Medewerkers van zorgorganisatie Pantein hebben hem die avond gesproken. “U heeft tegen hen gezegd dat u even stond af te koelen omdat u door uw moeder uit het appartement was gezet.”

"Ik dacht: misschien is ze naar buiten gegaan, naar buren."

De zoon verklaart dat hij zijn moeder niet meer zag toen hij terugkwam in het appartement. “Ik zag ineens een man vrij vastberaden naar binnen lopen. Ik ben opgestaan en ben die man aangevlogen. Ik dacht: dat is een indringer, een boef.” Daarna zou het volgens de verdachte een groot zwart gat zijn.

In de rechtszaal verklaart Rien P. dat hij zijn moeder ging zoeken: "Ik dacht: misschien is ze naar buiten gegaan, naar buren. Toen heb ik de politie gebeld.” Hij heeft twee keer 112 gebeld en legde daarbij onduidelijke tegenstrijdige verklaringen af.

Achteraf verklaarde P. dat hij voor het bezoek aan zijn moeder vijf glazen alcohol en twee flessen wijn had gedronken. Ook bij zijn moeder zou hij meerdere glazen wijn te hebben gedronken. “Kan het niet zijn dat u gewoon hartstikke zat was en dat u niet meer weet wat er gebeurd is?”, vraagt een van de rechters zich af. “Daar ben ik daar bang voor”, reageert de verdachte gelaten. “Voor mijn gevoel heb ik een man aangevallen om mijn moeder te verdedigen.”

“Zijn handen waren besmeurd met bloed en hij had een snijwond aan zijn pink."

Er werden veel bloedsporen gevonden in de woning van de 83-jarige moeder van de verdachte. Het slachtoffer lag op de bank en haar gezicht zat onder het bloed en op het lichaam werden glasscherven aangetroffen. Haar zoon had bloedsporen op zijn kleding en op zijn handen. “Zijn handen waren besmeurd met bloed en hij had een snijwond aan zijn pink”, stelde de rechtbank.

Volgens de schouwarts is de vrouw door wurging en 'stompend geweld' om het leven gekomen. Volgens de officier van justitie heeft het er alle schijn van dat er ruzie was over geld. De zoon zou kwaad zijn geweest dat zijn moeder hem heeft uitgesloten van haar erfenis. “In uw moeders testament staat expliciet dat ze al heel veel geld aan u heeft uitgeleend en dat u dat niet heeft terugbetaald.”

"Ze heeft niet alleen haar zoon, maar ook de dood in de ogen gekeken.”

De officier heeft het over ‘het ultieme verraad’. “Iemand die zij als haar lievelingetje zag. Die ze op financiële wijze structureel uit de brand hielp. Ze heeft niet alleen haar zoon, maar ook de dood in de ogen gekeken.” Dat de verdachte weinig emotie laat zien, vindt het OM 'bizar en stuitend'.

“Deze afloop heeft mijn cliënt zeker niet gewild”, stelt advocaat Schnitzler. “Hij wilde, in zijn beleving, een indringer uitschakelen. Doodslag is bewijsbaar. Maar is hij strafbaar?”, vraagt hij zich af. “In zijn beleving was er sprake van een indringer die kwade intenties had.”

Over twee weken doet de rechtbank in Den Bosch uitspraak.

