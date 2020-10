Steeds meer ziekenhuizen stellen operaties en behandelingen uit vanwege tweede coronagolf

De reguliere zorg wordt in sommige ziekenhuizen afgeschaald. vergroot

Steeds meer Brabantse ziekenhuizen moeten de reguliere zorg afschalen vanwege de toenemende coronadrukte. Dit blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

Rebecca Seunis

Onder andere het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven, Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg moeten operaties en afspraken afzeggen. Andere ziekenhuizen komen later op vrijdag met een reactie.

Tweede corona-afdeling

Het Máxima Medisch Centrum begint aanstaande maandag met afschalen. Hoeveel operaties er precies worden geannuleerd kan een woordvoerder niet zeggen, maar het gaat in alle gevallen om operaties die uitgesteld kunnen worden. "Het gaat natuurlijk nooit om levensreddende operaties."

Bij het ETZ wordt vanaf maandag mogelijk een tweede corona-afdeling geopend. "Dan moeten we ook de reguliere zorg afschalen. We kijken nu hoe we dat precies gaan doen", aldus een woordvoerder.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis liet afgelopen woensdag al aan het BD weten dat de eerste afspraken werden geannuleerd. Daarnaast werden vier operatiekamers en twee verpleegafdelingen gesloten.

Het Bredase Amphia ziekenhuis hoeft niet af te schalen. "We hebben geen reguliere zorg hoeven afschalen vanwege coronadrukte of medewerkers die corona hebben. Het afschalen van onze regulier zorg stellen we zo lang mogelijk uit. "

Aantallen lopen op

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt al weken toe. Donderdag lagen er 1070 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het merendeel ligt op verpleegafdelingen, 228 van de mensen met de longziekte COVID-19 liggen op de intensive care. Momenteel is 29 procent van alle patiënten die op de ic's liggen coronapatiënt.

