Nathalie (32) schreeuwt het uit van de pijn, maar door corona gaat haar operatie niet door

Nathalie van Heesch met haar gezin (foto: Nathalie van Heesch). vergroot

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven en Eindhoven moet vanaf maandag de reguliere zorg afschalen door de coronadrukte. Nathalie van Heesch zou maandag geopereerd worden, maar dat gaat niet door. "Al anderhalf jaar loop ik rond als een tikkende tijdbom, waarvan ik al vijf maanden op deze operatie wacht. Je wordt nu alleen geholpen als het bijna te laat is." De Schijndelse maakt zich grote zorgen. "Ik ben zo bang dat het een keer echt fout afloopt."

Sinds mei 2020 wacht de 32-jarige Nathalie op haar buikoperatie. 2,5 jaar geleden heeft ze een gastric bypass gehad, maar sinds de opratie heeft ze last van koliekaanvallen. "Ik heb dan zo'n extreme buikpijn dat ik alleen nog maar kan schreeuwen van de pijn. Ik heb drie kinderen gebaard, dus ik weet wat pijn is. Maar op zo'n moment kan ik helemaal niets meer. Ik denk dan alleen maar: Ik ga dood, dit is het einde. Ik kan dan niet meer lopen, ik kan niets."

Tijdens de bypass-operatie bleek Nathalie gaten in haar buikvlies te hebben. "De artsen denken dat ik de koliekaanvallen krijg omdat mijn darmen in die gaten schieten. Maar stel dat mijn darmen vast blijven zitten, dan kan ik een darmhernia krijgen. Ik ken iemand die daaraan is overleden." Er werd daarom een kijkoperatie bij het Máxima Medisch Centrum gepland. "Ze zouden die gaten gaan dichtmaken en meteen kijken of ze nog iets meer tegenkomen."

"Ik denk echt: hoe lang houd ik die pijn nog vol?"

Nu haar operatie is uitgesteld maakt Nathalie zich grote zorgen om haar gezondheid. "Ik denk echt: hoe lang houd ik die pijn nog vol? Straks geeft mijn lichaam op." De Schijndelse zit al een tijdje in de ziektewet. "Ik begrijp dat het heel moeilijk is om te beslissen welke operaties moeten worden uitgesteld. Ik begrijp ook wel dat iemand die bijvoorbeeld kanker heeft voorgaat. Het lijkt me ook een moeilijke keuze ook voor artsen."

Een woordvoerder van het ziekenhuis benadrukt dat er alleen operaties worden uitgesteld die medisch gezien uitgesteld kunnen worden. "De situatie is natuurlijk vervelend, maar wij zouden echt geen operatie uitstellen bij een levensbedreigende situatie."

Toch voelt het heel dubbel voor Nathalie. "Het ziekenhuis denkt op afstand te kunnen inschatten dat mijn situatie nu geen spoedsituatie is. Maar ik functioneer niet. Ik sukkel al anderhalf jaar. Ik heb drie jonge kinderen voor wie ik alles heb moeten regelen. Het is veel meer dan alleen een operatie."

"Wij bekijken de situatie echt van dag tot dag en proberen zo min mogelijk af te schalen."

"Ze blijven maar dingen uitstellen en afzeggen. Er komen elke dag zieken bij. Iedereen moet dadelijk weer aan de beurt komen. Dit is niet de oplossing. Hoe gaan we dat in de toekomst regelen?" vraagt ze zich hardop af. "Ik vraag me af of een ziekenhuis helemaal moet stoppen met werken op alle afdelingen? Zelfs een oogartsafspraak bij een van mijn dochter werd laatst afgezegd. Zijn ze wel goed bezig door alles te stoppen? Ik heb zo mijn vraagtekens. Hoe gaat dit in godsnaam weer goed komen? "

Het MMC doet er alles om om zoveel mogelijk operaties door te laten gaan. "Wij bekijken de situatie echt van dag tot dag en proberen zo min mogelijk af te schalen."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.