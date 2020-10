Aantal zorgmijders neemt weer toe, zien huisartsen en ziekenhuizen: ‘Bij klachten, meld je!’

Ambulances voor het Amphia Ziekenhuis in Breda (archieffoto: Raoul Cartens) vergroot

Nu het coronavirus opnieuw aan een opmars bezig is, merken huisartsen en ziekenhuizen in Brabant dat sommige mensen met medische klachten wegblijven. “Als ze ergens last van hebben, moeten ze zich echt bij de huisarts melden om te voorkomen dat klachten erger worden.” Dat is de oproep van Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), waar zowel ziekenhuizen als huisartsen bij aangesloten zijn.

Joris van Duin Geschreven door

Het is een trend die huisartsen en specialisten ook in maart en april zagen. Toen meldden zich veel minder mensen uit angst om besmet te worden met het coronavirus of vanuit de gedachte dat de zorg het al zo druk had met coronapatiënten. Dat leidde er volgens Berden in de praktijk toe dat klachten zich bij sommigen onzichtbaar verergerden tot medisch leed dat niet meer te verhelpen is.

'We willen voorkomen dat het zover komt'

In het voorjaar ging het om tot wel tachtig procent minder telefoontjes, die huisartsen kregen. Dat leidde automatisch tot veel minder doorverwijzingen. “Op dat niveau zitten we nu niet”, stelt Berden. “Maar we willen voorkomen dat het zover komt. Het is belangrijk dat mensen zich melden, ook al hebben ze op het eerste oog bijvoorbeeld last van een onschuldig knobbeltje. Ga er alsjeblieft mee naar de huisarts en het ziekenhuis. Het is veilig.”

Volgens Berden is er voldoende plek. Daar waar het coronavirus de ‘reguliere zorg’ dit voorjaar wegdrukte, zijn de ziekenhuizen niet van plan dit weer te laten gebeuren. Tachtig procent van de zorgcapaciteit wil men in Brabant behouden voor de niet-coronazorg en maximaal twintig procent dus voor de coronazorg. “Dat zien wij als ondergrens omdat er anders te veel leed ontstaat bij niet-coronapatiënten. We hebben geleerd van de vorige periode”, zegt de voorzitter van het ROAZ, waar ook alle Brabantse ziekenhuizen bij aangesloten zijn.

'Het wordt spannend'

Het is volgens Berden daarom belangrijk dat de stijging van het aantal coronabesmettingen afvlakt en afneemt. Het RIVM registreerde donderdag opnieuw een toename van ruim drieduizend positieve tests. In de Brabantse ziekenhuizen liggen nu honderd coronapatiënten, maar volgens ramingen verdriedubbelt dat de komende twee weken.

Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis vergroot

Zorg voor coronapatiënten is arbeidsintensief en neemt een hap uit de ‘reguliere’ capaciteit. De door Berden genoemde ondergrens van tachtig procent komt dan in de knel. “We zijn aan het opschalen, maar het wordt spannend. Nu hebben we een beperkt aantal operaties afgezegd, maar dat zal snel toenemen bij meer zieke coronapatiënten.”

'Hadden het niet gered zonder hun hulp'

De ziekenhuizen in onze provincie zijn daarbij niet alleen afhankelijk van coronabesmettingen in Brabant. Het zwaartepunt van de tweede coronagolf ligt in de Randstad en dagelijks worden patiënten vanuit het westen overgeplaatst naar ziekenhuizen hier. Op die manier wordt voorkomen dat de coronadruk op de zorg in de Randstad te groot wordt.

“Dat is het minste wat we kunnen terug doen”, zegt Berden. “In het voorjaar hadden wij het hier in Brabant niet gered zonder hun hulp”, doelend op de 750 coronapatiënten die vanuit Brabant naar elders werden overgeplaatst. “We doen dit samen.”

