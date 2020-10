Stef (9) werd gepest omdat hij glitterhakken leuk vindt, daarom maakte hij een liedje

Stef Smit uit Best schreef een liedje tegen pesten. vergroot

Hij blies eind augustus iedereen weg met zijn auditie bij Holland's Got Talent. De 9-jarige Stef Smits uit Best werd bekend om zijn zangtalent, maar ook voor zijn voorliefde voor glitterhakken. Het optreden op tv kreeg ook een keerzijde. Stef werd er op zijn school om gepest. Daarom heeft hij nu een liedje uitgebracht tegen pesten. "Ben ik eigenlijk wel goed, of ben ik stom?", vraagt Stef zich weleens af.

Stef Smit laat zijn slaapkamer in Best zien. Zijn dekbed is roze en op de muur zit een behang vol elfjes. "Het mooiste in mijn kamer is mijn behang", vertelt Stef. "Ik vind die bloemen mooi, de glitters in de bomen en de elfjes." Hij glundert als hij erover vertelt. "Wat er zo leuk is aan glitter? Dan heb ik nooit nachtmerries. Als ik een nachtmerrie heb dan kijk ik gewoon naar mijn behang met allemaal elfjes."

De 9-jarige Bestenaar deed een indrukwekkende auditie bij Holland's Got Talent van RTL. "Toen ik op het podium kwam zag ik het helemaal voor me. Dat ze het leuk zouden vinden dat ik glitterhakken leuk vindt. Toen ik dat zei begon de jury keihard te lachen. Maar ze vonden het vooral vet dat ik mezelf durfde te zijn."

Na het optreden werd Stef gepest. Hij liet daar een liedje over maken.

Stef vertelt wat pesten met hem doet en laat het liedje voor het eerst op zijn school horen:

Na de opnamen van Holland's Got Talent was Stef jarig. Op zijn verjaardag werd er een onverwacht pakketje bezorgd. "In dat pakketje zat een brief", vertelt Stef. "Daar stond in: 'Gefeliciteerd, Stef. Groetjes van Angela Groothuizen, Ali B, Chantal Janzen en Paul de Leeuw.' Ik was heel bij en vond het heel vet dat je opeens glitterhakken van bekende mensen krijgt."

De komende weken is Stef op zaterdagavond nog te zien in Holland's Got Talent.

Het liedje van Stef:

