Asjemenou! Feest van herkenning in het Noordbrabants Museum

Een wuppie, een goocheldoos, een cassettebandje en een frietje kapsalon. Maar ook een echte Oscar, de typemachine van schrijfster Annie M.G. Schmidt en het oranje shirt van Marco van Basten uit de EK finale in '88. Voorbeelden van de honderd relikwieën die netjes achter glas te zien zijn in de nieuwe tentoonstelling Asjemenou! in het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

De aard van de tentoongestelde voorwerpen loopt sterk uiteen, maar ze zijn allemaal typerend voor onze cultuur en vrijwel iedereen heeft er een herinnering aan. Asjemenou! is een tentoonstelling vol verhalen en ‘o-ja-momenten’ die je laat zien hoe praktisch, bij vlagen hysterisch, vertederend en juist ook vooruitstrevend ons land eigenlijk is.

"Sommige dingen hebben we op Marktplaats gevonden of zijn gewoon van collega's."

Sommige objecten liggen ook op rommelmarkt en in de kringloopwinkel, toch heeft het museum stad en land afgeschuimd om de tentoonstelling compleet te krijgen. "Sommige dingen hebben we op Marktplaats gevonden of zijn gewoon van collega's", vertelt conservator Joris Westerink. "Maar hier staat ook de echte Oscar van de film 'Karakter' of de typemachine van Annie MG Schmidt, leuk om zo'n ding eens in het echt te zien".

Met eerder exposities als Knus (over de jaren 50), Wauw (de jaren 70) en Gezin XXL (over grote gezinnen) heeft het Noordbrabants Museum een traditie op het gebied van de populaire cultuur. Het idee voor deze tentoonstelling is gebaseerd op een vaste rubriek in de Volkskrant.

Samen met de lezers selecteerde de krant honderd bijzondere maar alledaagse voorwerpen, die samen de geschiedenis van de naoorlogse Nederlandse populaire cultuur vertellen. "Over de keuze van de voorwerpen kun je natuurlijk discussiëren, maar iedereen heeft wel een voorwerp dat bij de tentoonstelling zou passen. Maar het is niet de bedoeling dat mensen met spullen komen". vertelt Joris. Als hij mocht kiezen zou het worstenbroodje er nog wel bij kunnen.

Broodje poep

De voorwerpen zijn niet alleen afkomstig uit gerenommeerde musea, maar ook van gewone Nederlanders. Elk voorwerp heeft een eigen verhaal. Bij elkaar bieden de honderd objecten en verhalen een uniek beeld van Nederland.

Zaterdag wordt Asjemenou! geopend door Ome Willem, Edwin Rutten. Zijn karakteristieke petje ligt ook in een vitrine. Samen luidkeels zijn beroemde liedje over het broodje poep zingen zit er helaas niet in in verband met de coronaregels. "Dat is wel jammer", zegt conservator Joris. De tentoonstelling is nog tot en met 24 januari te zien in ’Den Bosch.

