Man steekt zijn ex meerdere keren met een groot vleesmes: drie jaar de cel in

Een man van 39 uit Kaatsheuvel moet drie jaar de cel in voor poging tot doodslag, omdat hij zijn ex-partner meerdere keren met een groot vleesmes heeft gestoken. Dit heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald. De steekpartij was vorig jaar februari in het huis van de toen 35-jarige vrouw aan de Adam van Noortstraat in Kaatsheuvel.

Het slachtoffer werd de borst, buik, rug en rechterarm gestoken. Ze liep hierbij een klaplong en een geperforeerde lever op.

De rechter heeft de man ook een half jaar voorwaardelijk opgelegd. Dit betekent dat hij de komende drie jaar geen contact mag hebben met de vrouw en dat hij alleen via een andere partij hun jonge kinderen mag benaderen. Ook moet de veroordeelde zich houden aan afspraken met de reclassering en zich laten behandelen.

'Angst bij dader'

Tussen het voormalige echtpaar bestonden al langer spanningen. Dit leidde al eens tot een poging tot zelfdoding door de man uit Kaatsheuvel.

Op 15 februari richtte hij zijn onmacht op zijn ex, terwijl ze in een slaapkamer waren. De verdachte was bang dat zij de kinderen iets zou aandoen, waarmee zij eerder heeft gedreigd, zo vertelde de rechtbank.

Dat de vrouw de poging tot doodslag heeft overleefd, is volgens de rechter te danken aan de tussenkomst van de vader van de dader die op geschreeuw was afgekomen. De rechtbank rekent dit alles de man zwaar aan.

