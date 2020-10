Klaas Dijkhoff (VVD) verlaat de politiek volgend jaar na verkiezingen

Klaas Dijkhoff (39) verlaat de politiek na de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Dat zegt de Bredanaar in een interview met NRC. Dijkhoff schuift Mark Rutte naar voren als lijsttrekker van de VVD.

'Nieuwsgierigheid brengt me nu ergens anders heen'

"Na ruim tien jaar aan het Binnenhof is mijn nieuwsgierigheid om ergens anders aan het werk te gaan groter dan naar wat een langer verblijf brengt", schrijft Dijkhoff vrijdagavond op zijn Facebook-pagina. "Zoals nieuwsgierigheid me naar het Binnenhof bracht, brengt het me nu ook ergens anders heen."