VVD'er Klaas Dijkhoff boos op fans: 'Mijn eerste reactie is niet geschikt voor tv'

Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD, was stomverbaasd toen hij donderdagavond de feestende fans van Willem II zag. “Wat ik ervan vond? Mijn eerste reactie is niet geschikt voor tv”, zegt Dijkhoff tegen Omroep Brabant. “Ik word er moedeloos van."

We zien al weken het aantal besmettingen toenemen. We koersen recht op een lockdown af. Dan moet je aan het stuur trekken en de koers wijzingen en er niet vol gas vandoor gaan.”

De gemeenteraad in Tilburg reageerde verbijsterd. “Ja, dat snap ik wel”, zegt Dijkhoff. “Dat zou ik ook doen als ik er zat. Je had het feest nog beter kunnen spreiden. Ik kan mij geen andere plek voorstellen waar ooit zoveel mensen bij elkaar hadden kunnen komen als er geen vergunning was gegeven.”

“Als je zegt dat je gaat handhaven, moet je handhaven. Ik snap ook wel dat dat tot nog meer gedoe kan leiden, maar ja, dat is het pakket wat je aangaat als je zo’n vergunning uitgeeft. Volgens mij is het ‘t belangrijkste dat we gewoon niet meer van zulke evenementen houden. Dit is hoe je een lockdown het minst voorkomt.”

'Vergelijking met de Dam'

Veel mensen moesten bij het toestaan van de bijeenkomst door de gemeente Tilburg denken aan een andere massale bijeenkomst: het Black Lives Matter-protest begin juni op de Dam in Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema kreeg toen veel kritiek, net als haar Tilburgse VVD-collega Theo Weterings nu.

“Die vergelijking kan ik moeilijk ontkennen. Daar zou je van geleerd moeten hebben”, zo geeft Klaas Dijkhoff aan. Wat er moet gebeuren na het besluit van Weterings, is volgens Dijkhoff aan de gemeenteraad. Op NPO Radio 1 sprak Dijkhoff zich om dat opzicht iets feller uit. "Ik word hier een beetje moedeloos van", zegt Dijkhoff desgevraagd. "Ik denk dat dit geen geslaagd experiment was, laat ik het zo maar zeggen."

Eerder sprak de fractievoorzitter zich op social media al uit over de bijeenkomst van de fans. "Wtf Tricolores! Dit gaat gruwelijk mis zo. Ongelofelijk”, sprak de Bredanaar op zijn Twitter-pagina.

Schreeuwende en zingende supporters

De supporters hadden duidelijk lak aan de coronaregels tijdens het Europese duel dat Willem II thuis in Tilburg speelde tegen het Schotse Rangers FC. Er mochten maximaal duizend mensen op het plein bij het stadion in Tilburg te kijken. Daar was de wedstrijd tegen de Schotse topploeg rechtstreeks te volgen op een groot scherm.

Dat aantal werd gehandhaafd ‘s avonds, maar alsnog ging het mis. Ondanks dat vooraf duidelijke instructies waren gegeven om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden, dromden de fans al snel samen. Zingend, juichend, joelend, ze deden eigenlijk alles wat niet mocht.

