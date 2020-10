Buschauffeuse in Dongen mishandeld door mondkapjesweigeraar

(Foto: Archief) vergroot

Een buschauffeuse van Arriva is vrijdagmiddag in Dongen mishandeld door een passagier die weigerde een mondkapje te dragen. Dat bevestigt de busmaatschappij aan Omroep Brabant. Arriva heeft aangifte gedaan. De chauffeuse is in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen.

Janneke Bosch Geschreven door

De chauffeuse verzocht de passagier bij het instappen een mondkapje op te zetten. Die weigerde en heeft de chauffeuse geslagen.

“Dit mag gewoon niet gebeuren, punt”, reageert een woordvoerder van Arriva. De chauffeuse is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Camerabeelden

Volgens de woordvoerder is direct aangifte gedaan van het incident bij de politie. Die heeft camerabeelden uit de bus gekregen en heeft de zaak inmiddels in onderzoek. De dader is nog niet gepakt.

