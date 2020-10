Coronanieuws: IC-baas Gommers pleit voor volledige lockdown, voorman Viruswaarheid gearresteerd

Diederik Gommers. vergroot

In dit liveblog hielden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten

In Nederland zijn iets meer dan 6500 nieuwe coronabesmettingen gemeld sinds gisteren. Daar zitten 1089 Brabanders bij.

Na maanden van voorbereiden en weken van testen kan iedereen in Nederland vanaf deze zaterdag de app CoronaMelder gebruiken.

Economen en gezondheidsexperts zeggen in De Telegraaf te verwachten dat rond de zomer van 2021 het gewone leven weer opgepakt kan worden.

Vakbond FNV wil dat mensen meer respect gaan tonen voor werkenden in het openbaar vervoer, ziekenhuizen, winkels, op straat en in publieke ruimten.

22.45

Dit liveblog is afgesloten.

22.21 - Situatie van 'zorgelijk naar ernstig'

In vier regio's is het aantal coronabesmettingen zo hard opgelopen, dat de situatie er niet langer 'zorgelijk' is, maar 'ernstig' is geworden. Dat is het hoogste risiconiveau. Dat geldt vanaf zaterdag in de veiligheidsregio's Utrecht, Hollands Midden, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid. Zij staan daarmee op hetzelfde niveau als Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden.

22.02 - Aanhoudingen in Den Haag

De politie heeft zaterdagavond mensen aangehouden na een onaangekondigd protest op het Plein in Den Haag. Eerder op de avond had de politie de aanwezigen op het plein al gesommeerd weg te gaan. Daar werd in eerste instantie gehoor aan gegeven, maar tegen 21.00 uur waren de demonstranten weer op het Plein.

Ze protesteren tegen de zogenoemde coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor de coronamaatregelen in Nederland.

Onder de gearresteerden is ook Willem Engel van Viruswaarheid, aldus jurist Jeroen Pols van de actiegroep. Volgens hem zijn er zeker vijf mensen aangehouden.

17.38 - Gommers wil volledige lockdown

Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zegt in het AD dat het opnieuw gestegen aantal coronabesmettingen reden is snel in een volledige lockdown te gaan.

"De maatregelen zijn niet afdoende gebleken", zegt hij tegen de krant. "De bedoeling was flatten the curve. Dat wil nog niet lukken." Hij zegt er een groot voorstander van te zijn "dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit."

17.26 - Poppen in café zorgen voor veilige afstand

Het oogt carnavalsesk, het is gezelliger dan afzetlint en de bezoekers vinden het geweldig. Om te zorgen dat bezoekers anderhalve meter afstand houden, heeft café t Rozenknopje in Eindhoven poppen op een deel van de barkrukken gezet.

Foto: café t Rozenknopje. vergroot

16.40 - CoronaMelder 'goede maatregel'

De nieuwe app CoronaMelder, die zaterdag in Nijmegen officieel in gebruik is genomen, is op dit moment een goede maatregel. Zolang de testcapaciteit bij de GGD's onvoldoende is, is het belangrijk dat mensen zonder klachten een waarschuwing krijgen dat ze in de buurt zijn geweest van iemand met een coronabesmetting.

Dan kunnen ze in de tijd voordat ze zelf eventueel klachten krijgen alvast extra voorzichtig zijn in hun contacten met andere mensen, vindt klinisch epidemioloog Carl Moons van de Universiteit Utrecht.

Hij is voorzitter van de begeleidingscommissie die het ministerie van Volksgezondheid adviseerde over de invoering van de CoronaMelder.

De app was sinds augustus op proef beschikbaar in enkele veiligheidsregio's. Sinds zaterdag is de corona-app landelijk beschikbaar.

15.40 - Steeds drukker op verpleegafdelingen van ziekenhuizen, ic iets rustiger

De coronadrukte in de ziekenhuizen blijft toenemen. Ziekenhuizen behandelen zaterdag 1190 patiënten vanwege besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 51 meer dan op vrijdag. Het is vooral druk op de verpleegafdelingen. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is het afgelopen etmaal iets gedaald, van 239 naar 235. Dat is de eerste afname in een week tijd.

Vanwege de drukte op de corona-afdelingen zijn de ziekenhuizen bijna drie weken geleden begonnen met het spreiden van patiënten. Ze worden verplaatst naar andere delen van het land.

15.30 - Minister de Jonge blijft hopen dat de coronacijfers dalen

Zorgminister Hugo de Jonge blijft hopen dat het aantal dagelijkse coronabesmettingen dit weekeinde toch nog een afvlakking laat zien. Maar als dat uitblijft, zijn aanvullende maatregelen "onvermijdelijk", aldus de bewindsman.

Het kabinet overlegt zondag weer over het nog altijd oplopende aantal besmettingen. Zaterdag werd een recordaantal van meer dan 6500 gemeld, ruim vijfhonderd meer dan een dag eerder. De Jonge wil evenwel nog niet speculeren op extra ingrepen. Het kabinet bekijkt de situatie "echt van dag tot dag", zegt hij.

14.15 - 6504 nieuwe besmettingen

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 6504 nieuwe coronagevallen gemeld in Nederland, en dat is opnieuw een dagrecord. Een dag eerder had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5979 meldingen van positieve tests gekregen. Zaterdag zijn dat er dus vijfhonderd meer. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 36.000 nieuwe besmettingen gemeld.

In Brabant zijn sinds gisteren 1089 mensen positief getest op het virus. Vrijdag waren dat er 773 en donderdag 799.

Het aantal sterfgevallen steeg in Nederland met 24. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren veertien sterfgevallen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak zijn ongeveer 170.000 mensen in Nederland positief getest.

13.04 - Kerk Staphorst

Bij de zondagse diensten in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst mogen minder bezoekers naar binnen dan gebruikelijk, maakte de kerk zaterdag bekend op de website. Afgelopen weekend gingen er telkens zo'n zeshonderd mensen naar de diensten. Dat leidde in het hele land tot ophef. Hoeveel mensen nu naar binnen mogen, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoeveel psalmen gezongen zullen worden en wie er precies mag zingen en wie niet.

11.29 - Dertig gelovigen per viering

De bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen tijdens komende liturgievieringen. Bedienaren en medewerkers vallen daar niet onder, maakte de kerk bekend. De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen.

11.21 - 'Antimalariamiddel heeft toch effect bij coronavirus'

Het antimalariamiddel hydroxychloroquine leidt bij coronapatiënten op de verpleegafdeling tot significant betere resultaten dan tot dusver gedacht. De kans op overplaatsing naar de intensive care ligt 53 procent lager dan bij patiënten die geen behandeling kregen. Dit concluderen onderzoekers van de Isala Klinieken in de regio Zwolle na zogenoemd landelijk retrospectief onderzoek onder 1064 patiënten.

10.36 - Waardering boeren en tuinders in de lift

De waardering voor boeren en tuinders zit mede dankzij het coronavirus in de lift. In alle sectoren is de waardering gegroeid, behalve ten aanzien van de varkenshouderij. Deze sector wordt hetzelfde gewaardeerd als in 2018, blijkt uit de tweejaarlijkse Agrifoodmonitor, uitgevoerd door Wageningen Economic Research. Het virus heeft invloed gehad op hoe burgers waarde zijn gaan hechten aan basisbehoeften zoals voedselveiligheid en stabiliteit.

09.00 - 'Bied mensen hoop en structuur'

Niet iedereen kan even gemakkelijk omgaan met de tweede golf van de corona-uitbraak in Nederland. De komende maanden kunnen voor sommige mensen heel zwaar worden. Het is belangrijk dat mensen hoop houden, dat ze ondersteuning krijgen en dat ze een structuur in hun dag houden, zegt het Trimbos-instituut. Vertrouwen in de toekomst kan mensen namelijk beschermen tegen 'depressie, angst en zelfs suïcidaliteit'.

08.39 - Te veel agressie

Vakbond FNV wil dat mensen meer respect gaan tonen voor werkenden in het openbaar vervoer, ziekenhuizen, winkels, op straat en in publieke ruimten. Er is te veel agressie en werknemers voelen zich steeds onveiliger, stelt FNV-vicevoorzitter Kitty de Jong. Te veel mensen houden geen afstand en volgen de verplichting of het advies een mondkapje te dragen niet op. Dit veroorzaakt volgens De Jong stress en een onveilig werkklimaat.

08.12 - Zorgen over kwaliteit langdurige zorg

Nu het aantal besmettingen met het coronavirus weer toeneemt, moet er meer aandacht komen voor de kwaliteit van langdurige zorg. "De oplopende aantallen besmettingen en het gebrek aan zorgpersoneel door ziekte of quarantaine kunnen makkelijk opnieuw leiden tot verschraling naar basiszorg en lokale lockdowns", waarschuwen zeventig zorgexperts in het zaterdag gepubliceerde manifest 'Isoleer het virus, niet de mensen! '.

07.11 - Waardering voor Mark Rutte

Zes op de tien Nederlanders vinden dat Mark Rutte het de afgelopen tien jaar goed heeft gedaan als minister-president. Dit is de conclusie van een onderzoek van I&O Research in opdracht van Trouw onder 2231 Nederlanders. In maart dit jaar was 45 procent over het optreden van Rutte te spreken. Toen scoorde hij ook al als beste van de politieke leiders. Sinds de uitbraak van het coronavirus is de waardering gestegen dankzij zijn leiderschap tijdens deze crisis.

07.00 - Ruime voldoende voor corona-app

Een goede 7, dat is het cijfer dat burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom zou geven aan de CoronaMelder, die zaterdag in heel Nederland wordt ingevoerd. Een ruime voldoende, maar wel een voldoende "onder voorbehoud, want de app moet wel gaan helpen. Als hij geen effect heeft, keldert het cijfer", benadrukt een woordvoerder.

06.33 - Afrijden kost flinke duit

De tarieven voor het halen van het rijbewijs stijgen volgend jaar. De prijzen gaan gemiddeld met 5,8 procent omhoog. Volgens het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft de stijging vooral te maken met het coronavirus. "De corona-pandemie zorgt voor extra kosten om de dienstverlening veilig te kunnen voortzetten. Daarnaast stijgen de kosten voor inkopen, sociale lasten en pensioenen en zijn verbeteringen nodig in IT en huisvesting."

03.22 - Schadeclaims coronavaccin

Als een coronavaccin in de toekomst onverwachte bijwerkingen veroorzaakt, zal de Nederlandse overheid financieel bijspringen bij eventuele schadeclaims. Dat blijkt uit afspraken die zijn gemaakt tussen lidstaten van de Europese Unie en farmaceuten, schrijft het AD. Het gaat dan onder meer om bijwerkingen die niet tijdens de testfase van een vaccin aan het licht zijn gekomen.

03.30 - App CoronaMelder

Na maanden van voorbereiden en weken van testen kan iedereen in Nederland vanaf zaterdag de app CoronaMelder gebruiken. Daarmee kunnen ze gewaarschuwd worden wanneer ze onlangs in de buurt zijn geweest bij iemand die positief is getest op het coronavirus. Gebruikers kunnen dan in thuisisolatie gaan en zich laten testen, nog voor ze zelf klachten krijgen. Dat moet helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is de gedachte.

02.08 - 'Perspectief schetsen voor 2021'

Economen en gezondheidsexperts verwachten dat het coronavirus rond de zomer van 2021 beheersbaar is en het gewone leven weer opgepakt kan worden. Ondanks dat we volop in de tweede golf zitten, kan het kabinet in hun ogen beter het 'nieuwe normaal' afschaffen. Dat zeggen ze tegen De Telegraaf. Het kabinet is nu erg ad hoc bezig, maar zou juist ook een perspectief voor 2021 moeten schetsen volgens de deskundigen.

Feestende Nederlandse jongeren (foto: ANP 2015/Robin Utrecht). vergroot

00.59 - Optimisme over winterseizoen Oostenrijk

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurtz is ondanks de coronapandemie optimistisch over het winterseizoen voor vakantiegangers in zijn land. "Het wintertoerisme in Oostenrijk zal zo worden georganiseerd dat het veilig plaatsvindt", zei de politicus tegen de Duitse krant Bild.

