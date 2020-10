Anneke werd slachtoffer van spoofing en raakte al haar spaargeld kwijt: 'Ik voel me zo dom'

"Ik ben echt niet dom", zegt de opgelichte Eindhovense Anneke (foto: Anneke). vergroot

"Ik voel me zo dom, maar ik heb echt een gezond stel hersens.", reageert de 72-jarige Eindhovense Anneke een beetje beschaamd. Anneke werd opgelicht en stortte in goed vertrouwen al haar spaargeld op een ander rekeningnummer. Dat geld is ze nu kwijt. Haar dochters startten een crowdfunding om hun moeder te helpen.

Inmiddels weet Anneke dat er een naam is voor de manier waarop ze is opgelicht: spoofing. "Ik werd gebeld door een mevrouw van ING. Zij vertelde dat ING had voorkomen dat er 2500 euro van mijn rekening werd gehaald. Mijn rekening was volgens haar gehackt. Ik moest binnen 72 uur mijn geld en spaargeld overmaken naar een kluisnummer. Langer kon ING namelijk de hack niet gegarandeerd tegenhouden."

Betrouwbaar en geloofwaardig

Als het bij dit verhaal gebleven was, dan was Anneke er waarschijnlijk niet ingetuind. "Het nummer dat de ING-mevrouw gebruikte was het nummer 020-22888800. Dat is van ING en kun je ook bellen bij diefstal en verlies. Zij wees me daarop en het klopte. Daarnaast kon zij mij ook de laatste 3 cijfers van mijn rekeningnummer noemen. Dit maakte het verhaal ineens een stuk betrouwbaarder."

Anneke maakte in totaal 3500 euro over. "Ik vertelde dit verhaal toen ik bij mijn dochter op visite ging en die vertrouwde het niet. Die had zo uitgevogeld dat ik slachtoffer was van spoofing. Ik heb gelijk gebeld met ING. Het geld bleek al verdwenen. Ik kreeg wel de 'geruststelling' mee dat ik niet het enige slachtoffer ben en dat het allemaal heel gehaaid gebeurt."

Veel meer slachtoffers

Schaamte overheerst ook bij de moeder van Harald van Ballegooijen uit Stiphout. Ook zij werd opgelicht via spoofing. "Mijn 78-jarige moeder voelt zich zo rot dat ze erin is getuind. Ze heeft zelfs drie keer het gesprek verbroken maar uiteindelijk is ze toch overstag gegaan. Vooral doordat ze gebeld werd met een ING-nummer en dat de laatste cijfers van haar rekeningnummer genoemd werd, haalden haar over."

"Mijn moeder had gelijk na het overmaken door dat het niet pluis was want het zogenaamde tijdelijke rekeningnummer was niet van de ING", gaat Harald verder. "Toen was het al te laat. Mijn moeder is nu 9900 euro lichter. Toen we eindelijk iemand van ING te spreken kregen, vertelden ze dat ze dit soort meldingen ieder uur krijgen, waar het voorheen wekelijks was."

Vernuftig

De echte medewerker van ING wist aan Anneke te vertellen dat de oplichters prepaid telefoons gebruiken. "Deze zijn blijkbaar zo in te stellen dat het lijkt alsof iemand gebeld wordt door een officieel ING-nummer. Daarnaast zijn veel persoonsgegevens zoals een geboortedatum of rekeningnummer op internet te vinden."

Zonder dat Anneke het wist zijn haar dochters een doneeractie gestart in de hoop het leed iets te verzachten. "Ik voel me daar best ongemakkelijk bij. Ik sta nu voor iedereen te kijk. Ik krijg ook best vaak reacties van mensen hoe ik zo dom heb kunnen zijn, maar ik ben echt niet dom. De oplichters gaan gewoon verdomd geraffineerd te werk. Ik wil wel iedereen waarschuwen op je hoede te zijn. het kan echt de beste overkomen."

De politie heeft op korte termijn geen cijfers paraat over oplichting via spoofing en kan dus niet bevestigen dat dit vaker gebeurt dan voorheen.

