Nieuw seizoen van realitysoap Massa is Kassa, ook volgend jaar weer kijken naar familie Gillis

Peter Gillis met zijn vriendin Nicol, zonen Ruud en Mark en dochter Inge. (foto: Wessel de Groot). vergroot

Goed nieuws voor de liefhebbers van de realityserie Massa is Kassa. Het eerste seizoen zit er pas net op, maar nu is al duidelijk dat we ook volgend jaar kunnen kijken naar de vakantieparkkoning en zijn familie.

Malini Witlox Geschreven door

In januari begint een nieuw seizoen op SBS6, kondigen Peter Gillis en zijn vriendin Nicol in een filmpje op Instagram aan.

"Hallo allemaal. Nou het eerste seizoen van Massa is Kassa zit erop. We hebben goed nieuws voor de fans. In januari zijn we terug met seizoen 2, hopelijk tot dan", zo zeggen ze.

Vakantiepark

Bij de serie volgen de makers Peter Gillis, eigenaar van de Oostappen vakantieparken en zijn familie, bij hun dagelijks leven. Zo zie je hoe het er op de vakantieparken aan toe gaat. Het programma is voor SBS-begrippen een kijkcijferhit. De soap trok iedere aflevering ongeveer 500.000 kijkers en wordt veel besproken op de sociale media.

Massa is kassa, is het motto dat Gillis hoog in het vaandel heeft staan. "Aan de verkoop van vier frikandellen heb je niets, maar als je er 400.000 verkoopt dan wordt het leuk", stelde hij eerder.

