Coronanieuws: attractiepark schrapt halloweenactiviteiten

Halloween in Walibi (foto:ANP 2015/Remko de Waal). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De politie heeft zaterdagavond meerdere mensen aangehouden na een onaangekondigd coronaprotest op het Plein in Den Haag.

In Nederland zijn iets meer dan 6500 nieuwe coronabesmettingen gemeld sinds vrijdag. Daar zitten 1089 Brabanders bij.

Attractiepark Walibi schrapt alle halloweenactiviteiten en sluit het park een week eerder dan gepland.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

09.00 - Binnen een maand 100.000 coronabesmettingen

Het duurde net geen zeven maanden voordat in Nederland de 100.000e coronabesmetting werd vastgesteld. Het duurt minder dan een maand om dat aantal te verdubbelen. Als het huidige aantal positieve tests per dag aanhoudt, is in de loop van volgende week de 200.000e positieve test in Nederland een feit. De teller staat nu op 168.280 bevestigde gevallen, meldt het ANP.

07.25 - 'Strengere maatregelen onvermijdelijk'

Het is bijna onvermijdelijk dat er strengere coronamaatregelen volgen nu het aantal besmettingen toch blijft stijgen. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong tegen de Amsterdamse nieuwszender AT5. "We gaan langzaamaan naar de situatie zoals in maart en april en dat willen we natuurlijk niet."

05.55 - Arrestaties na protest

De politie heeft zaterdagavond meerdere mensen aangehouden na een onaangekondigd coronaprotest op het Plein in Den Haag. Onder hen is Willem Engel van Viruswaarheid, vertelt jurist Jeroen Pols van de actiegroep. Volgens hem zijn zeker vijf mensen aangehouden. Eerder op de avond had de politie de aanwezigen op het Plein al gesommeerd weg te gaan. Daaraan werd in eerste instantie gehoor gegeven, maar om negen uur waren de demonstranten terug.

03.09 - Walibi schrapt halloweenactiviteiten

Attractiepark Walibi in Biddinghuizen schrapt per direct alle halloweenactiviteiten en sluit het park een week eerder dan gepland, op 25 oktober. Volgens een woordvoerster heeft de directie daartoe besloten 'in goed overleg met de gemeente en de veiligheidsregio' en vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen in Nederland.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.