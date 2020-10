Coronanieuws: lichte daling aantal besmettingen, 967 in Brabant

Archieffoto vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In Nederland zijn iets meer dan 6373 nieuwe coronabesmettingen gemeld sinds gisteren. Daar zitten 967 Brabanders bij.

De app CoronaMelder is zaterdag zo'n 700.000 keer gedownload.

GroenLinks-leider Jesse Klaver pleit voor een extra coronaminister komen die zich helemaal richt op het op orde krijgen van het testbeleid.

16.10 Demonstratie spoedwet in Tilburg

Een groep van zo'n zeventig mensen heeft zondagmiddag in het Leijpark in Tilburg Zuid geprotesteerd tegen de spoedwet. Rond 13:00 uur riep een spreker zijn ongenoegen uit over de coronamaatregelen. De betogers hadden spandoeken bij zich met de tekst 'Géén verplichte vaccinatie' en 'Nederland is één groot gekkenhuis'.

Enkele tientallen betogers kwamen op het protest in het Leijpark af (foto: Rene van der Velde) vergroot



14.15 - 967 nieuwe besmettingen Brabant

Tussen zaterdag- en zondagochtend zijn er in Nederland 6373 coronabesmettingen bijgekomen. Dat getal ligt net onder het aantal nieuwe besmettingen dat het RIVM zaterdagmiddag meldde. In de provincie Noord-Brabant zijn er 967 nieuwe gevallen van besmetting bijgekomen. Dat is lager dan de 1089 nieuwe meldingen die gisteren in de provincie waren gemeld. Het aantal sterfgevallen in Nederland steeg met zeventien. Eén van de sterfgevallen vond plaats in Brabant.

13.25 - Corona-app

De app CoronaMelder is zaterdag zo'n 700.000 keer gedownload. Daarmee komt het totale aantal downloads op 2,2 miljoen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. De app werkt sinds zaterdag in het hele land, daarvoor alleen in een beperkt aantal testregio's.

13.11 - Bondscoach Jong Oranje besmet

Jong Oranje gaat zonder coach Erwin van de Looi naar Larnaca, voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Cyprus. De trainer van de Nederlandse talentenploeg heeft positief getest op het coronavirus. Ook verdediger Danilho Doekhi (Vitesse) blijkt besmet te zijn. Van de Looi en Doekhi zijn zaterdagavond, direct nadat de uitslag van de test binnen was gekomen, naar huis gegaan. Beiden zijn klachtenvrij en gaan nu 72 uur in quarantaine. Ook PSV'er Cody Gakpo is naar huis, hij heeft een bovenbeenblessure.

12.39 - Extra coronaminister

Er moet naast Hugo de Jonge een extra coronaminister komen die zich helemaal richt op het op orde krijgen van het testbeleid. Daarvoor pleitte GroenLinks-leider Jesse Klaver in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens Klaver speelt het kabinet met zijn aanpak van dag tot dag 'paniekvoetbal' en is in plaats daarvan een langetermijnstrategie nodig, waarin een goed testbeleid centraal staat. "We weten dat het virus nog minimaal een jaar onder ons zal zijn", zei hij.

12.37 - Geen zondagsvieringen Willibrordusparochie

Op advies van de Nederlandse bisschoppen zijn de coronamaatregelen voor de kerken aangescherpt. De Heilige Willibrordusparochie - met onder meer kerken in Waalre en Valkenswaard - heeft hierop besloten voorlopig geen zondagsvieringen te houden. In ieder geval tot en met weekend van 7 en 8 november. Doordeweeks zijn er wel enkele stille missen. Daarvoor geldt een maximum van dertig bezoekers, hen wordt gevraagd een mondkapje te dragen.

De Willibrordusparochie heft onder meer kerken in Aalst, Waalre en Valkenswaard (foto: Hans van Hamersveld). vergroot

12.08 - Nog drietal vast na demonstratie

Er zitten nog drie arrestanten vast na de onaangekondigde demonstratie tegen de tegen de zogenoemde coronaspoedwet zaterdagavond op het Plein in Den Haag. In totaal werden vijf mensen aangehouden. Onder hen was ook Willem Engel van Viruswaarheid, vertelde jurist Jeroen Pols van de actiegroep. Twee mensen zijn met een bekeuring naar huis gestuurd. De andere drie worden zondag gehoord, laat de politie weten.

11.50 - Meer dan dertig bezoekers in verschillende kerken

Hoewel het dringende advies is maximaal dertig bezoekers in kerken toe te laten, zijn er zondag in Nederland verschillende kerken die toch de deuren openen voor meer mensen. Onder meer in Barneveld en Barendrecht is dit het geval. "We willen ergernis voorkomen, maar ook de nuchterheid bewaren", zegt een woordvoerder van de Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum naar aanleiding van een bericht van Omroep Gelderland.

10.30 - Illegale feesten beëindigd

De politie heeft zaterdagnacht drie illegale feesten beëindigd, in Vlissingen, Ede en Volendam. In Vlissingen vond het feest plaats in een loods aan de Singel. Daar werden twee mensen aangehouden omdat ze niet wilden weggaan. In totaal kregen vijftien mensen een boete. In Ede, onder een viaduct bij de A12, stond een illegaal feest op het punt van beginnen toen de agenten aankwamen. In Volendam hielden 32 mensen een party in een bedrijfsgebouw. Zij kregen een proces-verbaal, evenals de organisator. "Coronaregels zijn er niet voor niets. Blijf gezond, blijf nadenken", benadrukt de politie.

09.53 - Stemmen per post

Als in maart per post kan worden gestemd, overweegt een derde van de mensen die willen stemmen van deze optie gebruik te maken. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om bij de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar per post te stemmen, vanwege het coronavirus.

09.00 - Binnen een maand 100.000 coronabesmettingen

Het duurde net geen zeven maanden voordat in Nederland de 100.000e coronabesmetting werd vastgesteld. Het duurt minder dan een maand om dat aantal te verdubbelen. Als het huidige aantal positieve tests per dag aanhoudt, is in de loop van volgende week de 200.000e positieve test in Nederland een feit. De teller staat nu op 168.280 bevestigde gevallen, meldt het ANP.

07.25 - 'Strengere maatregelen onvermijdelijk'

Het is bijna onvermijdelijk dat er strengere coronamaatregelen volgen nu het aantal besmettingen toch blijft stijgen. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong tegen de Amsterdamse nieuwszender AT5. "We gaan langzaamaan naar de situatie zoals in maart en april en dat willen we natuurlijk niet."

05.55 - Arrestaties na protest

De politie heeft zaterdagavond meerdere mensen aangehouden na een onaangekondigd coronaprotest op het Plein in Den Haag. Onder hen is Willem Engel van Viruswaarheid, vertelt jurist Jeroen Pols van de actiegroep. Volgens hem zijn zeker vijf mensen aangehouden. Eerder op de avond had de politie de aanwezigen op het Plein al gesommeerd weg te gaan. Daaraan werd in eerste instantie gehoor gegeven, maar om negen uur waren de demonstranten terug.

Halloween in Walibi (foto:ANP 2015/Remko de Waal). vergroot

03.09 - Walibi schrapt halloweenactiviteiten

Attractiepark Walibi in Biddinghuizen schrapt per direct alle halloweenactiviteiten en sluit het park een week eerder dan gepland, op 25 oktober. Volgens een woordvoerster heeft de directie daartoe besloten 'in goed overleg met de gemeente en de veiligheidsregio' en vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen in Nederland.

