Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In de afgelopen 24 uur zijn 6378 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Daarvan komen 967 mensen uit onze provincie. Bekijk in onderstaande kaart hoe het ervoor staat met de coronabesmettingen in jouw woonplaats.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.