Barry liep 10 marathons in 10 dagen: 'In Frankrijk was het echt heel zwaar'

Wachten op privacy instellingen... Foto: Omroep Brabant Volgende Vorige vergroot 1/2 Barry uit Spoordonk liep 10 marathons in 10 dagen.

Het was zwaar, echt afzien. Maar Barry Smetsers (46) uit Spoordonk heeft het onmogelijke gedaan. In tien dagen tijd liep hij tien marathons. Barry liep van Parijs naar Spoordonk, ruim 420 kilometer. Daarmee haalde hij 12.736 euro op voor het goede doel.

Malini Witlox Geschreven door

Het geld gaat naar Dirkje, die bij de finish de laatste meters mee fietste. Zij is de dochter van vrienden. Dirkje is vijf jaar oud en heeft een zeldzame stofwisselingsziekte waar geen behandeling voor is. Ze zal niet ouder dan tien jaar worden. Met het geld kan ze met haar klas wat leuks gaan doen.

Zondag kwam Barry onder luid applaus in Spoordonk aan. "Die laatste kilometers waren geweldig. Iedere keer als je mensen langs de kant ziet staan, krijg je een adrenalineshotje. Dat maakt je sterk."

Hoogteverschil

Het waren zware dagen, waar hij vooraf hard voor getraind heeft. "Het begon moeilijk met navigeren in het centrum van Parijs. Daarna kwamen we in een getto met tentenkampen, dat was echt gevaarlijk dus moest ik opletten. Daarna kwamen de bergen. Dag drie was de hel met 1100 meter stijging. Dat is een hoogteverschil van 318 verdiepingen."

Het ergste was achter de rug, daarna volgden heuvels. "In Frankrijk heb je weinig fietspaden, dus het is gevaarlijk om te lopen. In België ging het beter en in Nederland was het vlak. Dan voel je je weer thuis. Er stonden heel veel supporters aan de kant, dat kan gewoon niet beter."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.