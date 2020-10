Definitief geen carnaval in Tilburg, ook alternatieven zijn van de baan

Vrolijk clowntje (foto: Karin Kamp) vergroot

Slecht nieuws voor alle Kruiken en Kruikinnen. Ze kunnen dit jaar definitief geen carnaval vieren in Kruikenstad, ofwel Tilburg. De organisatie heeft lang nagedacht over alternatieven die in coronatijd haalbaar zijn, maar blaast nu alles af. Er wordt ook geen Prins of Raad van Elf gepresenteerd.

Malini Witlox Geschreven door

"Het is niet haalbaar", zegt Patrick Dewez, voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg tegen Omroep Brabant. "Beelden van carnaval zouden de hele wereld overgaan, dan kijkt iedereen weer met een scheef oog naar Tilburg." De gezondheid van de carnavallende Tilburgers en anderen kan niet gegarandeerd worden, volgens de organisatie.

Eerder werd al bekend dat onder meer D'n Opstoet (de optocht) en Kruikenstad in Koor werden afgelast. Er werd nagedacht over alternatieven. Zo stond het evenement ‘Elf-Elf’, op 11 november stond op de planning. Via een livestream zou de onthulling van de nieuwe Prins van Kruikenstad bekend worden gemaakt.

Kras op carnavalsziel

"Met pijn in ons hart en een kras op onze carnavalsziel moeten we jullie helaas melden dat we hebben beslist om alle carnavalsactiviteiten in het seizoen 2020-2021 af te lasten in verband met de coronapandemie", zo schrijft de carnavalsstichting in een brief die onder meer naar carnavalsverenigingen is verstuurd.

"Ondanks alle inspanningen, de goede ideeën en het harde werk van de collegeleden en partners van de Carnavalsstichting Tilburg hebben we moeten concluderen dat we niet altijd de gezondheid kunnen waarborgen. Voor gezelligheid en saamhorigheid is binnen een online alternatief simpelweg onvoldoende plek."

In andere Brabantse steden wordt door de diverse carnavalsorganistaties nog wel gekeken naar alternatieven.

Dit was eerder al bekend over de carnavalsactiviteiten in Brabant:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.