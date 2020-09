Streep door carnaval Kruikenstad, Tilburgse stichting gelast alle activiteiten af

De Carnavalsstichting Tilburg heeft dinsdag besloten dit seizoen geen openbare evenementen te organiseren vanwege de coronacrisis. Niet alleen de optocht gaat niet door, ook Kruikenstad in Koor is afgelast.

Patrick Dewez, voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg: “Carnaval is het feest van verbroedering, verbinding en naastenliefde. We lachen, drinken en huilen samen, óók, of misschien wel juist, in deze moeilijke coronatijd. Laten we ook dit jaar troost bieden en verbinding zoeken, ook zonder de feesten en ontmoeting waar iedereen zo naar verlangt.”