Ook streep door alle officiële carnavalsactiviteiten in Eindhoven

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook in Eindhoven gaat een streep door alle officiële carnavalsactiviteiten. Dit laat Ivo Soetens van de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval (SFEC) maandagochtend aan Omroep Brabant weten. ‘Grote’ evenementen zoals in andere jaren worden in Lampegat niet georganiseerd. Concreet betekent dit dat de optocht op carnavalszaterdag niet doorgaat.

Sandra Kagie Geschreven door

Ook de plannen om op de Markt, het Wilhelminaplein en het Stadhuisplein tenten met een volwaardig programma te organiseren, zijn van de baan. Het Federatiebal gaat niet door en er zal ook geen nieuwe stadsprins worden gepresenteerd.

"Eerder is geprobeerd beslissingen zo lang mogelijk uit te stellen in de hoop dat carnaval 2021 toch een ‘gewone’ carnaval zou zijn. Toch ziet de SFEC zich nu genoodzaakt een spijtig besluit te nemen. Carnaval 2021 in Lampegat zal niet zo worden gevierd zoals we gewend zijn", zo laat de SFEC weten.

'Geen andere mogelijkheid'

De stichting betreurt het besluit 'ten zeerste, maar ziet geen andere mogelijkheid'. "Corona houdt ons allemaal in de greep en in onzekerheid. Deze onzekerheid en de bescherming van de gezondheid van alle carnavalsvierders maken dit besluit noodzakelijk."

De stichting houdt nog een kleine slag om de arm. Als de omstandigheden in positieve zin veranderen dan 'zijn we er als de kippen bij', laat ze weten. "Laten we met z’n allen hopen dat we carnaval 2021 in sterk afgeslankte vorm wellicht toch groots kunnen vieren."

Eerder al slecht nieuws uit Kruikenstad

Zondagavond kwam er al slecht nieuws voor alle Kruiken en Kruikinnen. Toen bleek dat in Tilburg definitief geen carnaval wordt gevierd in 2021.

Dit was eerder al bekend over de carnavalsactiviteiten in Brabant:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.