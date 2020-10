Overvaller ouder echtpaar na 14 jaar opgepakt: 7 jaar cel in hoger beroep

Het Paleis van Justitie in Den Bosch waar het hof uitspraak heeft gedaan (foto: Hans Janssen). vergroot

Een 45-jarige man die veertien jaar na een woningoverval in Valkenswaard werd opgepakt, moet daarvoor zeven jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. De rechtbank in Den Bosch gaf hem in 2018 dezelfde straf.

De woningoverval in Valkenswaard was in 2001. De hoogbejaarde bewoners werden met een pistool en een mes bedreigd. De nu 45-jarige man uit Den Bosch, een lid van een outlaw motorclub, pleegde de overval met een andere man. Hierbij sloeg hij de mannelijk bewoner met het wapen tegen het hoofd.

Na de overval gingen de daders ervandoor met handtasjes met daarin geld, een mobiele telefoon en sleutels. De telefoon en een bivakmuts die bij de overval was gedragen werden later teruggevonden.

Echtpaar heeft er nog last van

Op de bivakmuts zat speeksel en een DNA-spoor, dat in 2015 leidde naar de nu veroordeelde man. Bij de behandeling in hoger beroep verklaarde hij dat hij in de periode van de overval vaak mutsjes droeg en die bij het opzetten ervan wel eens in zijn mond hield. Het hof vindt die verklaring ongeloofwaardig.

Uit de verklaring van de slachtoffers van de woningoverval blijkt dat zij bijna twintig jaar na wat hen is overkomen, nog steeds kampen met herbeleving van negatieve gevoelens. Het gedrag van de man tijdens de mishandeling wordt gekenmerkt door nietsontziend geweld, zo staat in de uitspraak van het hof.

Eerder veroordeeld

Hij stond niet alleen terecht voor de overval. In 2016 mishandelde hij iemand in het centrum van Den Bosch. Het slachtoffer werd tegen de grond geslagen en kreeg daarna diverse vuistslagen en schoppen tegen het hoofd. Volgens het hof een duidelijke poging tot doodslag. Voor al deze feiten kreeg de Bosschenaar zeven jaar, ook omdat hij al eens was veroordeeld voor geweldsmisdrijven. Ook werd hij veroordeeld voor verboden wapenbezit.

De medeverdachte van de woningoverval kreeg in 2002 al zijn straf.

