Politie in West-Brabant heeft nieuwe baas: 'ervaren en gedreven' Gerda van Leeuwen

De politie in West-Brabant en Zeeland heeft een nieuwe baas: Gerda van Leeuwen. Ze volgt Hanneke Ekelmans op. Die is na drie jaar in Brabant naar de landelijke korpsleiding in Den Haag vertrokken.

Van Leeuwen is op dit moment nog hoofd operatiën van de politie in Utrecht. De korpsleiding omschrijft haar als 'zeer ervaren en gedreven'. Zelf zegt ze dat ze vrij 'onbekend' is met haar nieuwe werkomgeving. Ze werkte niet eerder in Brabant.

Van Leeuwen begon in 1979 bij de politie in Leeuwarden. In 1983 stapte ze over naar de politie in Zeist. Daarna werkte ze als docent op de politieacademie en het politie-instituut in Den Haag. In 2004 werd ze districtschef in de regio Utrecht. Ze werd toegevoegd aan de korpsleiding van de politie Utrecht in 2011 en vanaf 2013 was ze hoofd operatiën voor de eenheid Midden-Nederland, dat is na de chef de belangrijkste functie bij de regionale eenheden.

Als het kabinet haar voordracht goedkeurt, gaat ze op 15 november aan de slag.

De eenheid Zeeland-West-Brabant telt ongeveer 3400 medewerkers. Noord-Brabant is verdeeld over twee politie-eenheden. De politie Oost-Brabant neemt het oosten van de provincie voor zijn rekening en is iets kleiner met ongeveer 3100 werknemers.

