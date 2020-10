Pantservoertuig van politie rijdt dwars door plantsoen en tuinhek tijdens inval in Den Bosch

1/2 Politie gebruikt Bearcat tijdens inval in Den Bosch.

De politie heeft zondagnacht een Bearcat, een groot pantservoertuig, gebruikt tijdens een inval in een huis aan de Geulweg in Den Bosch. Het bakbeest reed onder meer het hele tuinhek plat.

Waarom de inval aan de Geulweg met grof geschut werd gedaan is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid zouden er meerdere invallen in Den Bosch en Rosmalen zijn gedaan vanwege een onderzoek naar drugshandel. De woordvoerder laat weten dat er in totaal op zeventien plekken invallen zijn gedaan. Er zijn zeven verdachten gearresteerd.