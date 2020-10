Koraal en schedels van beschermde dieren: officier wil groothandelaar de cel in

Een van de vondsten tijdens de inval in 2016 (archieffoto). vergroot

De 57-jarige Hans T. uit Berghem moet als het aan de officier van justitie ligt een half jaar de cel in voor grootschalige handel in koraal en schedels van beschermde dieren. Volgens de officier was de groothandelaar zich wel degelijk bewust van illegale praktijken en bestellingen. "Hij heeft grotendeels bekend, maar bagatelliseert de zaak of draait om de hete brei heen", aldus de officier.

De officier van justitie wil dat Hans T. nog een half jaar de cel in moet als hij opnieuw in de fout gaat. Bovendien zou hij 20.000 euro boete moeten betalen.

Hans T. stond maandag na vier jaar onderzoek voor de rechtbank in Den Bosch. Hij moet zich te verantwoorden voor wat door de douane ziet als een van de grootste vangsten ooit in illegale handelswaar. Het gaat daarbij onder meer om grote partijen koraal en schedels van bedreigde diersoorten. De handel kwam aan het licht bij routineonderzoek naar een container in de haven van Rotterdam.

De 57-jarige groothandelaar, die groot is geworden met de handel in edelstenen, bekende maandag fouten te hebben gemaakt, maar beweert altijd te goeder trouw te hebben gehandeld. Hij zegt dat de beschuldigingen aan zijn adres verschrikkelijk zijn: " Een prachtig bedrijf is om zeep geholpen." Na de grote inval door politie en douane, vier jaar geleden, is hij zich weer uitsluitend gaan richten op edelstenen.

Waarschuwingen

Volgens de officier van justitie blijkt uit onderschepte e-mails dat Hans T. niet zo onwetend en onschuldig is als hij zich voordoet. Zo zou hij leveranciers hebben gevraagd om handelswaar goed te verstoppen in containers, omdat de douane ze scant. Ook had hij grote handelslijnen met de Filipijnen en China. "Er werd op grote schaal gesjoemeld, onder meer met valse papieren en facturen", stelt de officier.

De officier wijst er op dat bij de groothandel ook grote hoeveelheden nep merk artikelen zijn gevonden. Zij noemt de verdachte niet dom, maar geslepen: "Verdachte kent de regels, maar hield zich daar niet aan. Hij heeft jarenlang illegaal beschermde met uitsterving beschermde diersoorten geïmporteerd voor financieel gewin."

Als de groothandel de komende twee jaar nogmaals in de fout gaat, moet het bedrijf wat de officier van justitie betreft een jaar dicht. De handelaar zegt dat als hij de gevangenis in zou moeten, dat het einde van zijn bedrijf is: "Het is een one man show." Dinsdag komen de advocaten van de groothandelaar aan het woord.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.