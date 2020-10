Vrouw wil remmen maar geeft gas: auto belandt op motorkap van andere wagen

Het verwisselen van gas- en rempedaal leidde tot een opmerkelijke botsing (foto: Iwan van Dun/SQ Vision) Er kwamen twee bergingsvoertuigen aan te pas om de auto's af te slepen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Het verwisselen van gas- en rempedaal leidde tot een opmerkelijke botsing (foto: Iwan van Dun/SQ Vision)

Een vrouw die per ongeluk op het gaspedaal trapte terwijl ze eigenlijk wilde remmen, is in Den Bosch met haar auto bovenop de motorkap van een andere wagen beland.

Het ongeval gebeurde op het parkeerterrein van het Gezondheidscentrum Den Bosch West. De vrouw wilde haar auto parkeren op een iets hoger gelegen parkeervak.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond, maar de materiële schade was behoorlijk. Er kwamen twee bergingsvoertuigen aan te pas om beide auto's mee te nemen. Het ongeluk aan de Kooikersweg trok veel bekijks.

