Helmond Sport verslaat FC Den Bosch in Stadion De Vliert

Helmond Sport heeft maandagavond de uitwedstrijd voor de Keuken Kampioen Divisie tegen FC Den Bosch gewonnen. De Brabantse derby in Stadion De Vliert eindigde in 1-2. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

In de eerste helft kwamen beide ploegen niet tot grote kansen. Maar ook uit de kleinste mogelijkheden werd niet gescoord, waardoor de rust met een 0-0 stand aanbrak.

Doelpunten na rust

Binnen een kwartier na de hervatting leek de strijd al beslist. Helmond Sport liep door doelpunten van Arno Van Keilegom (53.) en Karim Loukili (59.) uit naar 0-2. FC Den Bosch wilde uiteraard voor eigen publiek niet verliezen en deed in de 63e minuut wat terug. Jizz Hornkamp verkleinde met een kopbal de achterstand. Een gelijkspel laat staan een Bossche zege zat er echter niet in, ondanks een aantal mogelijkheden voor onder anderen Hornkamp.

Zo pakten de Helmonders hun tweede competitiezege. In de zes voorgaande duels hadden ze overigens slechts driemaal weten te scoren. Helmond Sport staat nu op de veertiende plaats; FC Den Bosch is de nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie.

