Helmond Sport wint in Den Bosch: 2-1

Doelpuntenmaker Van Keilegom (l) viert de eerste treffer (foto: OrangePictures) vergroot

Helmond Sport heeft maandagavond de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. Het is 2-1 geworden in Stadion De Vliert. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

Janneke Bosch Geschreven door

In de eerste helft komen beide ploegen niet tot grote kansen. Felida schiet een aantal keer op doel namens FC Den Bosch en Thomassen en Stans doen hetzelfde uit naam van Helmond Sport. Maar geen van de schoten belandt in het net. Met een 0-0 gelijkspel wordt er gerust.

Doelpunten na rust

Na het kopje thee in de rust is de eerste grote kans van de wedstrijd voor Thomassen, hij profiteert van slordigheden achterin bij Den Bosch. Zijn schot gaat voorlangs, maar minuten later is het Van Keilegom die hem wél binnen weer te schieten. Hij zet Helmond op de 1-0 voorsprong.

Niet veel later is het de beurt aan Loukili. Hij verdubbelt de score en zet de Helmonders op een 2-0 voorsprong.

Den Bosch doet wat terug

Dan is het de beurt aan FC Den Bosch op wat terug te doen. Hornkamp verkleint de achterstand voor de Bosschenaren door de 1-2 in te koppen. Maar op gelijke hoogte komen met Helmond lukt ze niet. Ondanks een aantal pogingen, waaronder die van Jizz die de gelijkmaker op zijn hoofd heeft maar de bal niet lekker weet te raken.

Helmond Sport wint in Stadion de Vliert met 1-2.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.