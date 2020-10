Nieuwe opleiding in Breda moet nieuwe steden groener gaan maken

Foto: Omroep Brabant vergroot

Studenten van beroepsopleider Curio in Breda gaan helpen om steden te vergroenen, onder andere door gevels van gebouwen te bekleden met planten. Deze nieuwe opleiding 'Urban Green Development' is in augustus al begonnen, maar kreeg maandag een officiële aftrap door wethouder Paul de Beer van Breda. "Deze studenten kunnen onze plannen realiseren om de stad veel groener te maken."

Het groen in steden is nu nog vaak beperkt tot plantsoenen en parken, maar dat gaat veranderen.

Panelen

Steeds meer worden gevels bekleed. Met klimplanten vanaf de grond, maar ook met panelen waarin de planten zijn verpakt. Een speciaal systeem zorgt ervoor dat ze water krijgen om te groeien. Curio speelt nu met deze mbo-opleiding 'voor hoveniers van de toekomst' in op deze nieuwe trend.

De nieuwe opleiding van Curio ging maandag officieel van start.

Verticale gevelbekleding biedt veel voordelen. Niet alleen worden de steden letterlijk en figuurlijk groener, het heeft een isolerende werking en vermindert stikstof en fijnstof.

Leefbaar

Wethouder Paul de Beer is enthousiast over het initiatief van Curio. “Klimaatverandering speelt al langere tijd. Over 30 jaar woont naar verwachting ook nog eens een groter deel van de bevolking in de stad. Daar moeten nu op anticiperen om het daar leefbaar te houden. Met bijvoorbeeld groene gevels kunnen we toekomstige veranderingen voor blijven."

Zo heeft de parkeergarage van winkelcentrum De Barones in Breda al een gevel die volledig is bedekt met plantenpanelen. Ook bij het doortrekken van de haven in de Baroniestad moeten straks de kademuren voor nieuwe natuur zorgen.

In onderstaande video is te zien hoe Breda de haven wil doortrekken:

De opleiding Urban Green Development duurt drie jaar. Na afloop ontvangen de studenten een mbo niveau 4 diploma. Inmiddels zijn vijftien studenten gestart met de opleiding.

