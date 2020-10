Steven Kruijswijk én zijn ploeg uit Ronde van Italië na positieve coronatest

Steven Kruijswijk op trainingsstage (foto: Team Jumbo-Visma). vergroot

Wielrenner Steven Kruijswijk stapt niet meer op in de Ronde van Italië. De renner uit Nuenen is maandag op de rustdag positief getest op corona. Hij moet de koers daarom verlaten. Dit meldde zijn ploeg Jumbo-Visma dinsdagochtend voor de start van de tiende etappe in de Giro. Even later werd duidelijk dat heel zijn ploeg de ronde verlaat.

Kruijswijk stond op de elfde plek in het klassement van de Italiaanse ronde. Dit op bijna anderhalve minuut van roze-truidrager Joao Almeida uit Portugal. Kruijswijk heeft volgens zijn ploeg geen klachten of symptomen. Hij ontving het nieuws van zijn positieve test dinsdagochtend.

"Ik voel me gewoon fit. Ik kan het dan ook niet bevatten dat ik het heb opgelopen", reageert hij. "Het is een heel grote teleurstelling om dit nieuws te krijgen. Binnen de ploeg nemen we veel maatregelen en het is jammer dat ik op deze manier de Giro moet verlaten." De overige renners en stafleden van de Nederlandse wielerploeg testten twee keer negatief en mogen in de Giro blijven.

Eerder dit seizoen had Kruijswijk eigenlijk als mede-kopman van start moeten gaan in de Tour de France. Een val in de Dauphiné gooide echter nog voor de start van de Ronde van Frankrijk roet in het eten. Met ambitie ging hij daarom nu van start in de Giro.

Meer uitvallers door corona

Eén renner van Team Sunweb is positief getest. Het gaat niet om Tilburger Sam Oomen of de nummer twee van het klassement Wilco Kelderman, maar om de Australiër Michael Matthews. Hij zal niet meer van start gaan in de tiende etappe, zo maakte de ploeg bekend.

Alle renners en stafleden ondergingen maandag op de rustdag van de Giro een coronatest. Het ging in totaal om 571 afgenomen tests. De hele ploeg van Mitchelton-Scott heeft zich inmiddels teruggetrokken uit de Giro, zo bleek dinsdagochtend.

Nadat eerder al kopman Simon Yates wegens corona uitviel, bleken dinsdag ook vier stafleden van de Australische ploeg positief te hebben getest.

