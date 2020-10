Greet Buter nieuwe burgemeester van Deurne

Greet Buter (foto: gemeente Deurne). vergroot

Ze is geboren in de provincie Drenthe, in Meppel om precies te zijn, maar inmiddels mag Greet Buter zich een echte Brabantse noemen. En dat zal voorlopig niet veranderen want de huidige wethouder van de gemeente Laarbeek wordt de nieuwe burgemeester van het naburige Deurne. Tenminste, als Koning Willem Alexander hiermee instemt.

De 53-jarige Buter werd maandagavond door de gemeenteraad voorgedragen als opvolger van de vertrekkende Hilko Mak. De huidige burgemeester gaat met pensioen.

Ook actief voor PvdA

Direct na de bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis kwam Buter tevoorschijn om kennis te maken met de aanwezige raadsleden en wethouders. "Deurne is een prachtige gemeente. Ik ben trots en heb er zin in", zei ze in een eerste reactie. Buter woont in Beek en Donk, is getrouwd en ze heeft twee dochters. Ze begon haar maatschappelijke loopbaan als communicatieadviseur.

Sinds 2014 is ze voor de gemeente Laarbeek (waar Beek en Donk onder valt) wethouder met onder meer de portefeuilles financiën, inburgering statushouders en werk en inkomen. Daarvoor was ze fractievoorzitter van de plaatselijke afdeling van de Partij van de Arbeid. Ze is nog voorzitter van de provinciale afdeling van de PvdA. Het is de bedoeling dat Buter op 1 februari 2021 wordt geïnstalleerd en beëdigd.

