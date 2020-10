Deze 'rijstkorrel' zorgt voor minder littekens bij borstkankeroperaties

Het magneetje wordt in de borst geplaatst. (foto: Sirius Medical) vergroot

Borstkankeroperaties zijn vanaf nu een stuk minder vervelend. Een magnetische 'rijstkorrel' zorgt ervoor dat een patiënt minder littekens krijgt. De eerste operatie was dinsdag in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg.

Nu wordt nog vaak een dun ijzerdraadje gebruikt om aan te geven waar de tumor zit. "Dan steekt er dus letterlijk een draad uit je borst. Dat is echt heel vervelend voor patiënten", weet chirurg Patricia Jansen, die de eerste operatie uitvoerde.

Met de nieuwe uitvinding, de zogenaamde Pintution, gaat dat anders. De tumor wordt gemarkeerd met een magneetje, zo groot als een rijstkorrel. Deze wordt met een spuit ingebracht. De chirurg kan met een sensor tot op de millimeter nauwkeurig zien waar de tumor zich bevindt.

Littekens

"Met de nieuwe techniek kunnen we nog kleinere littekens maken", vervolgt Jansen. "Ook hoef je minder van de gezonde borst weg te nemen, doordat je preciezer kunt werken." Nog een belangrijk voordeel is dat de marker tot een half jaar van tevoren kan worden geplaatst. Het kan bijvoorbeeld als een patiënt voor een andere afspraak of controle in het ziekenhuis is.

"Het is natuurlijk sowieso al een emotionele tijd rondom zo'n operatie."

Bij de oude methode moest het ijzerdraadje een dag van tevoren worden geplaatst. "Je moest er dus ook mee slapen. Mensen waren bang dat het 's nachts zou gaan verschuiven. Dat zorgde voor extra stress bij de patiënten", vervolgt de chirurg. "Het is natuurlijk sowieso al een emotionele tijd rondom zo'n operatie." De eerste operatie was overigens succesvol. "Het was een stuk fijner werken."

De uitvinding is het afgelopen jaar getest in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Beide ziekenhuizen gaan nu met de toepassingen aan de slag. Het bedrijf heeft ondanks de coronacrisis grote dromen. "We willen hier echt de wereld mee over", vertelt Jan Willem Beijer, van Sirius Medical uit Eindhoven, die het systeem ontwikkelde. "Het is echt een mooi stukje Brabantse trots."

Overigens werkten sommige ziekenhuizen al met radioactieve zaadjes om tumoren te markeren, zonder magneet dus. Alleen strenge regelgeving rondom jodium maakt dit volgens Sirius Medical lastig.

Het magneetje is nog kleiner dan een muntstuk. (foto: Omroep Brabant) vergroot

