Taxichauffeurs zijn wanhoop nabij door corona: 'Vijf uur wachten op een klant'

Het is stil bij station Eindhoven. Door corona en de oproep van de regering om vooral thuis te werken, zijn er weinig treinreizigers. De taxichauffeurs zien het met lede ogen aan. Soms moeten ze wel vijf uur wachten op een klant. "Als dit zo doorgaat, kan ik over een maand mijn auto verkopen", zegt taxichauffeur Dennis Eyck.

Hij komt zelf naar de verslaggever toe, als wij staan te filmen bij station Eindhoven. Of wij weten hoe slecht het met de taxi's gaat sinds corona. Taxichauffeur Dennis Eyck is de wanhoop nabij en doet graag zijn verhaal. Waar het normaal gesproken een komen en gaan van taxi's is, is het nu vooral stil en leeg. Van de taxistandplaatsen zijn er maar een paar bezet. De chauffeurs vervelen zich en wachten urenlang tevergeefs op klanten.