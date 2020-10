Acht jaar cel voor man (32) die in Raamsdonksveer zes keer schoot op 30-jarig slachtoffer

Archieffoto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

De 32-jarige man uit Breukelen die in september vorig jaar in Raamsdonksveer een nu 30-jarige man probeerde dood te schieten, is dinsdag veroordeeld tot acht jaar cel. Er was twaalf jaar tegen de schutter geëist.

Het slachtoffer werd in de nacht van 6 op 7 september op zijn eigen oprit aan de Academielaan aangevallen door de schutter, die zes kogels op hem afvuurde. De Verenaar raakt, miraculeus genoeg, alleen gewond aan een vinger. Dat hij niet ter plekke overleed, noemde de rechtbank een ‘gelukkige omstandigheid’.

Het motief van de schietpartij is nog altijd niet duidelijk. De rechtbank vermoedt dat het gaat om een afrekening. De schutter heeft mogelijk een vergissing gemaakt door de verkeerde persoon te beschieten. De schutter vertelde niets over zijn motief.

De 32-jarige dader moet het slachtoffer ruim 17.000 euro schadevergoeding betalen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.