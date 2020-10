Boekel had lang vrijwel geen besmettingen, 'We hebben ons lesje hier wel geleerd'

Riny Lange ziet dat Boekel voorzichtiger is. vergroot

Het valt op. Waar overal het aantal besmettingen van corona flink toeneemt, lijkt dat in Boekel mee te vallen. Met 21 sterfgevallen op 10.000 inwoners werd het dorp in maart en april zwaar getroffen door het coronavirus. De afgelopen maanden waren er zo goed als geen besmettingen in het dorp. Pas sinds enkele dagen stijgt het aantal besmettingen. “Ik denk dat we ons lesje wel geleerd hebben”, denken veel inwoners van Boekel.

Het straatbeeld in Boekel op een dinsdag aan het eind van de ochtend. De markt op het Sint Agathaplein wordt langzaam afgebroken. Mensen lopen in en uit de winkels. Veel dragen een mondkapje.

"Ik denk dat iedereen geschrokken is."

Een man die met zijn boodschappenwagentje richting zijn auto loopt zegt: “Ik denk dat we er behoorlijk van verschoten zijn dat er in zo’n korte tijd zoveel besmettingen en doden zijn geweest”, refereert hij aan het voorjaar. “Ik denk dat iedereen daar zo van geschrokken is dat we het niet weer zover willen laten komen.”

Dit geluid hoor je meer in het dorp. “Ik denk dat we ons lesje wel hebben geleerd”, zegt een vrouw. “Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die overleden is of heel ziek is geweest. Dat wil je niet meemaken. We moet zuinig op elkaar zijn.”

In maart kwam Riny Lange (62) terecht op de intensive care van het ziekenhuis in Groningen. Hij bleek besmet te zijn met het coronavirus. Riny lag twee weken in coma. Het gaat inmiddels beter met hem. In de video vertelt hij hoe het nu gaat in Boekel:

Wachten op privacy instellingen...

Maar er zijn ook andere gedachten waarom het virus zich de afgelopen tijd stil hield in Boekel. “Ik denk toch dat er misschien meer weerstand is tegen het virus”, zegt Tonnie Verstraten, uitbater van gemeenschapshuis Nia Domo. “Maar we zijn ook wat alerter hier.”

"Zes op een dag is ook wel een behoorlijk aantal."

Ook burgemeester Piere Bos denkt dat de grote uitbraak in het voorjaar meespeelt in het lagere aantal besmettingen nu: “Dat zal te maken hebben met de ervaringen die we in het dorp hebben gehad in maart en april. We hebben daardoor meer dan gemiddeld weten we dat afstand houden echt enorm belangrijk is.”

Maar er is ook vrees in het dorp. Na rustige maanden neemt het aantal besmettingen ook in Boekel toe. Ik ben blij dat het met de besmettingen in Boekel meevalt. Tot gisteren was ik heel erg blij, maar zes besmettingen op één dag vind ik toch weer een behoorlijk aantal”, zegt de burgemeester.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.