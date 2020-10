Opnieuw coronabesmettingen bij NAC Breda

Er zijn opnieuw NAC-spelers positief getest op corona. Voorlopig wordt daarom niet getraind bij de Bredase club. Vorige week werden al zes spelers naar huis gestuurd met corona. De rest van de selectie ging in thuisquarantaine.

Maandagochtend is de hele selectie en staf wederom getest op het coronavirus middels sneltesten. Daarbij zijn nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. Het is niet bekend om hoeveel spelers het gaat. Uit voorzorg en op advies van de GGD is daarom besloten vooralsnog de trainingen niet te hervatten.